Nizozemci se ozirajo po Belgijcih

Amsterdam - V Belgiji so uradno prvi na evropskih zelenicah postavili piko na nogometno sezono ter vodilno moštvo FC Brugge tako že razglasili za državnega prvaka. Očitno pa bi prav lahko podoben scenarij o predčasnem koncu ubrali tudi na sosednjem Nizozemskem. Le da tam vodstvo zveze pa še razmišlja, katero pot bi ubrala, četudi posamezni klubi že sporočajo željo p predčasnem koncu.



Nekdanji reprezentančni napadalec Marc Overmars, z Ajaxom zmagovalec lige prvakov 1995, danes pa športni direktor kultnega amsterdamskega kluba, je zelo ostro nastopil proti predlogu, da bi raztegnili sezono v poletje, če je treba tudi brez gledalcev na tribunah. Jezen je bil že ob nekaterih izjavah na video konferenci predstavnikov evropskih nogometnih zvez in razmišljanje posameznikov primerjal s Trumpovim v ZDA, češ da nikomur ne prisluhnejo, temveč ravnajo zgolj po svojih občutkih. Tudi druga dva velika kluba nizozemskega nogometnega trojčka – Feyenoord Rotterdam in PSV Eindhoven – naj bi prikimala razmišljanju omenjenega funkcionarja, nekoč tudi napadalca Arsenala in Barcelone, tudi pri AZ iz Alkmaarja, ki je sicer ob prekinitvi imel na vrhu enako število točk z Ajaxom, bi se odpovedali boju za šampionsko lovoriko in tako že uradno končali sezono.



"Pri klubu menimo, da je stanje s koronavirusom pretirano resno, da bi razmišljali o nadaljevanju te sezone, pa četudi pred praznimi tribunami. Obenem pa niti ne vemo, kako dolgo nas bo napadal ta virus," je na klubski strani dejal Robert Eenhoorn, direktor AZ. Njegove besede so nato navdušile Thea Janssna, nekdanjega nogometaša in tudi nizozemskega reprezentanta: "V Alkmaarju so pokazali, da obstajajo tudi bolj pomembne zadeve od nogometa, pa čeprav se borijo za naslov in bi v primeru predčasnega konca izgubili veliko denarja."



Nizozemski državni vrh je sicer do 1. junija prepovedal vse množične prireditve, pri nacionalni nogometni zvezi pa so za naslednji torek že napovedali video konferenco s predstavniki vseh prvo- in drugoligašev, po njej pa bodo sprejeli sklep o usodi te sezone.