Legendarni Nizozemec šokiran nad videnim

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo v nogometu so vse bolj zanimive, videli smo več neverjetnih izidov. Nepredvidljiv scenarij se obeta tudi v skupini B, v kateri pripadata vlogi favoritov za skok na euro 2024 Franciji in Nizozemski. Velesili sta se že pomerili med seboj, derbi pa je zanesljivo z visokim izidom 4:0 pripadel svetovnim podprvakom Francozom. Nizozemska je nato premagala Gibraltar s 3:0 (Depay, Ake 2), toda pod črto ni pustila dobrega vtisa. To je razjezilo tudi legendarnega nizozemskega nogometaša Ronalda Koemana, danes selektorja reprezentance.

»Proti Franciji smo doživeli debakel«

»Močno moramo izboljšati svojo igro, zelo sem šokiran nad tem, kar sem videl. To je bilo resnično premalo, za nami je slab teden, obenem je zbolelo več igralcev. Proti Franciji smo doživeli debakel, niti proti Gibraltarju ni bilo veliko bolje. V vlogi selektorja še nisem imel za seboj tako težkega tedna in upam, da se ne bo ponovil,« je zatrdil Koeman o položaju v skupini B: Francija 6, Grčija in Nizozemska po 3, Irska in Gibraltar 0. Grčija in Irska sta igrali le po eno tekmo.