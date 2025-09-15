Njegovo visočanstvo Luka Modrić pri štiridesetih strelec in igralec tekme

Luka Modrić je letos poleti iz madridskega Reala, kjer je doživel vse svoje največje uspehe v karieri, prestopil v Italijo k Milanu. Nekateri so napovedovali, da tam ne bo uspešen, saj je prestar, a Hrvat jim je zaprl usta. Tekmo tretjega kroga italijanske lige proti Bologni je začel v prvi postavi in celotno srečanje igral izvrstno.

Milan je bil boljši nasprotnik, a ob polčasu je bil rezultat 0:0, pri rdeče-črnih pa so rumeno kazen že dobili kar trije njihovi nogometaši. V 61. minuti je prišlo do edinega zadetka na srečanju, končni izid 1:0 pa je postavil Luka Modrić, ki je tako zadel svoj prvi gol v italijanskem prvenstvu.

Do konca se izid ni spreminjal in Milan se je s šestimi točkami na treh tekmah povzpel na skupno peto mesto. Popoln izkupiček v serie A imata zdaj samo še Napoli in torinski Juventus, s sedmimi točkami pa so sezono odlično odprli nogometaši Udineseja, za katerega igra tudi Sandi Lovrić. Ta je nedeljsko tekmo s Piso izpustil zaradi poškodbe mečne mišice, ki jo je staknil na tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026 proti Švici.

Veselje Luke Modrića ob zadetku v drugem polčasu obračuna z Bologno. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

Pri naših zahodnih sosedih so bili po tekmi močno navdušeni nad Hrvatom, ki je kljub visoki starosti odigral vseh 90 minut, obenem pa je prispeval edini zadetek ter postal igralec tekme. Veliko znanih imen, ki so od Modrića nekaj let mlajša, zdaj igra v Savdski Arabiji ali Združenih državah Amerike, kjer so seveda še vedno konkurenčni, a nivo igre je nižji kot v najboljših petih ligah v Evropi.

»Luka je izjemen igralec in veselje ga je gledati, a je kot pravi prvak tudi precej skromen. Vnaprej ve, kam bo šla žoga, in ima tako odlično tehniko,« je igro Hrvata komentiral trener Milana Massimiliano Allegri, ki je bil sicer v izdihljajih tekme izključen zaradi rdečega kartona.

Modrić je nagrado za igralca tekme kasneje izročil soigralcu Alexisu Saelemaekersu, ki je pri njegovem zadetku prispeval asistenco, ta pa je po tekmi o Hrvatu govoril z izbranimi besedami: »V čast mi ga je imeti ob sebi. Luka je prvak in velik človek, skromen in neverjeten. Podelil mi je tudi nagrado za igralca tekme, čeprav je bil to on.«

Massimiliano Allegri je znan po svojih jeznih izbruhih. Včeraj jih je napel sodniku, zato je predčasno končal s tekmo. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

»Gol! Milan je zadel. Njegova visokost Luka Modrić je zadel! Obstajajo igralci, ki so drugačni od ostalih, ki znajo polepšati mračno noč. Ves aplavz z Meazze je namenjen njemu, izjemnemu Hrvatu. 40 let kristalne nogometne čistosti,...« je zadetek pospremil legendarni italijanski radijski reporter Francesco Repice.

»Upam, da zdaj ljudje ne bodo več omenjali moje starosti. Bila je dobra poteza, Ale Saelemaekers mi je dal odlično žogo in bilo je enostavno doseči gol. Bolj je bila pomembna njegova asistenca kot moja zaključna akcija. Mislim, da se je celotna ekipa dobro borila, iz tekme v tekmo sem prepričan, da bomo bolj samozavestni, in ko se bodo nekateri igralci vrnili, ko se bomo bolje spoznali, bomo še boljši,« pravi Modrić.

Naslednja tekma za rossonere bo na sporedu v soboto, ko bodo gostovali pri Udineseju.