Bravo zadnji pokalni polfinalist

Nogometaši Brava so zadnji polfinalisti letošnje sezone slovenskega pokala. Ljubljančani so v še zadnjem četrtfinalnem obračunu premagali Nafto z 2:0 (1:0). Pred tem so si polfinale zagotovili Kalcer Radomlje, Brinje Grosuplje in Aluminij.

Nogometaši Brava, trenutno peta ekipa 1. SNL, so v Stožicah povedli že v deveti minuti, ko je po napaki lendavske obrambe po podaji z desne strani gostujočega vratarja Ervina Nemetha premagal Admir Bristrić.

Ljubljančani so bili po dobre pol ure igre blizu novemu zadetku, ko je Fallou Faye z glavo zadel vratnico. Tudi Nafta se je nato počasi prebudila, a je do polčasa ostalo pri minimalnem vodstvu Brava.

Kmalu po odmoru se je moral domači vratar Uroš Likar zelo izkazati, da je preprečil izenačenje Aleksu Pihlerju. V drugem delu je moral še nekajkrat posredovati ob poskusih Lendavčanov, ki so dvoboj sicer pričakali kot vodilna ekipa druge lige, kjer bijejo tesen boj za naslov in neposredno uvrstitev med elito z Grosupeljčani.

Na koncu se je zmage in napredovanja v polfinale le razveselila prvoligaška zasedba, ko je Bravo po protinapadu še drugič zadel. V 88. minuti je proti golu Nafte potegnil Martin Pečar in zaposlil Jakoslava Stankovića, ta pa je potrdil zmago Ljubljančanov.

Polfinalna para sta tako Brinje – Radomlje ter Aluminij – Bravo. Jasno je, da bomo dobili novega pokalnega prvaka, ki bo igral v Evropi.