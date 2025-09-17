  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Nova pridobitev v Grosuplju navdušila tudi Čeferina in župnika Goloba

    Vodilni nogometni drugoligaš Brinje Grosuplje se lahko odslej pohvali s sodobnim parkom, ki ustreza tudi merilom NZS za igranje tekem v 1. ligi.
    Župan Peter Verlič, Aleksander Čeferin, Matjaž Han in predsednik kluba Andraž Zrnec. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Župan Peter Verlič, Aleksander Čeferin, Matjaž Han in predsednik kluba Andraž Zrnec. FOTO: Blaž Samec
    Š. R., STA
    17. 9. 2025 | 18:35
    17. 9. 2025 | 18:38
    A+A-

    Vodilni nogometni drugoligaš Brinje Grosuplje se lahko odslej pohvali s sodobnim parkom, ki ustreza tudi merilom NZS za igranje tekem v 1. ligi. Spominsko ploščo sta odkrila opazno navdušena predsednik Uefe Aleksander Čeferin in župan Grosuplja Peter Verlič, dogodka so se udeležili tudi minister Matjaž Han, predsednik NZS Radenko Mijatović in župnik Martin Golob. Gre za štiri igrišča, zalivalni sistem, razsvetljavo in tribuno s 492 sedišči; vrednost naložbe je 4,8 milijona evrov, 260.000 € je prispevala NZS prek Uefinih infrastrukturnih sredstev.

    image_alt
    Kaj imajo skupnega tristo milijonov Kitajcev, Slovenci, Albanci in Srbi

    V Občini Grosuplje so odprli nov Nogometni park Brinje, katerega glavno igrišče z velikostjo igralne površine ustreza standardu Nogometne zveze Slovenije za igranje v prvi slovenski nogometni ligi. Občina Grosuplje je gradnjo parka s štirimi igrišči začela lani poleti, povsem končana pa je bila nedavno. Najprej so uredili glavno nogometno igrišče, velikosti 105 krat 68 metrov, zalivalni sistem, odvodnjavanje, razsvetljavo ter tribuno z VIP ložo in 492 sedišči.

    Predsednik Uefe Aleksander Čeferin in resorni minister Matjaž Han. FOTO: Blaž Samec
    Predsednik Uefe Aleksander Čeferin in resorni minister Matjaž Han. FOTO: Blaž Samec

    Otvoritev nogometnih igrišč in športnega parka Brinje Grosuplje. FOTO: Blaž Samec
    Otvoritev nogometnih igrišč in športnega parka Brinje Grosuplje. FOTO: Blaž Samec

    V drugi fazi gradnje so uredili novo pomožno igrišče z naravno travo velikosti 100 krat 63 metrov, razsvetljavo, zalivalnim sistemom in odvodnjavanjem. Na že obstoječem pomožnem igrišču, ki ima umetno travo, so zamenjali igralno podlago in razsvetljavo, ob igrišču pa uredili tribune za 200 gledalcev. Na novo zgrajeno je bilo še pomožno igrišče z umetno travo, z velikostjo igralne površine 40 krat 25 metrov.

    Otvoritev nogometnih igrišč in športnega parka Brinje Grosuplje. FOTO: Blaž Samec
    Otvoritev nogometnih igrišč in športnega parka Brinje Grosuplje. FOTO: Blaž Samec

    Aleksander Čeferin in grosupeljski župnik Martin Golob. FOTO: Blaž Samec
    Aleksander Čeferin in grosupeljski župnik Martin Golob. FOTO: Blaž Samec

    Z ureditvijo nogometnega parka Nogometni klub Brinje Grosuplje dobiva najsodobnejši nogometni park, ki bo pomembno zaznamoval prihodnost mladih nogometašev in mesta Grosuplje, hkrati pa bo postal prostor druženja in povezovanja, so ob tem zapisali na Občini Grosuplje.

    Otvoritev nogometnih igrišč in športnega parka Brinje Grosuplje. FOTO: Blaž Samec
    Otvoritev nogometnih igrišč in športnega parka Brinje Grosuplje. FOTO: Blaž Samec

    Čeferin in Verlič. FOTO: Blaž Samec
    Čeferin in Verlič. FOTO: Blaž Samec

    Poleg Čeferina in grosupeljskega župana Petra Verliča, ki sta ob tej priložnosti odkrila spominsko ploščo, so se današnjega odprtja udeležili še minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han in predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović. Odkritju spominske plošče so sledili prerez traku, nagovori in blagoslov parka.

    FOTO: Blaž Samec
    FOTO: Blaž Samec

    FOTO: Blaž Samec
    FOTO: Blaž Samec

    Celotna naložba je stala 4,8 milijona evrov, od tega je občina 260.000 evrov dobila od Nogometne zveze Slovenije v okviru črpanja Uefinih infrastrukturnih sredstev iz programov HatTrick V in VI, 250.000 evrov pa iz javnega razpisa za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo.

