Nogomet

Ni Riere, ni evropskega Celja, Grki vsaj za razred boljši (FOTO)

AEK je na prvi tekmi osmine finala konferenčne lige kar s 4:0 premagal slovenske pokalne prvake in vodilne v 1. SNL, ki so le še bleda senca nekdanje ekipe.
Grki so bili vedno korak pred Celjani. FOTO: Borut Živulović/Reuters
Galerija
Grki so bili vedno korak pred Celjani. FOTO: Borut Živulović/Reuters
P. Z., STA
12. 3. 2026 | 23:03
12. 3. 2026 | 23:23
4:17
A+A-

Razočaranje na štadionu Z'dežele. Evropska pravljica se je po odhodu trenerja Alberta Riere sesula kot hišica iz kart. Nogometaši Celja so na prvi tekmi osmine finala konferenčne lige izgubili proti AEK iz Aten z 0:4 (0:3). Povratna tekma bo prihodnji četrtek v Grčiji, toda možnosti za ponovitev lanskega uspeha so nične. Nekaj je hudo narobe v knežjem mestu ... 

         

Na štadionu Z'dežele je prevladovala grška zasedba in se oddolžila Celjanom za poraz v prvem krogu ligaškega dela na začetku oktobra (1:3). Od ligaškega dela je Celje zapustil trener Riera, ekipa pa po menjavi na klopi v zadnjih tednih ne deluje povezano. Vse to so zelo učinkoviti Grki kaznovali in zasluženo visoko slavili.

Moštvo iz knežjega mesta na prvo tekmo osmine finala ni prišlo z najboljšo popotnico po dveh zaporednih porazih v domačem prvenstvu, je pa lahko po treh mesecih in pol v prvi enajsterici pozdravilo Žana Karničnika. Kaj veliko pa tudi vrnitev celjskega kapetana ni pomagala. Domači so se že v tretji minuti znašli v zaostanku, potem ko je po podaji s kota z glavo zadel Barnabas Varga.

Celjani so se nato za kratek čas otresli nervoze in povezali svoje vrste. V 6. minuti je Svit Sešlar z desnico precej zgrešil z roba kazenskega prostora, tudi v enem od naslednjih napadov pa bi se moral predvsem Armandas Kučys bolje odzvati pred vrati.

Grki so prežali na hitre protinapade, te so jim Celjani večkrat ponudili z izgubljenimi žogami na sredini igrišča, posledično sta bila zelo nevarna tako Mijat Gaćinović v 10. minuti, ko je za las zgrešil vrata nekoliko z desne, Varga pa je minuto kasneje iz še lepše priložnosti stresel vratnico.

AEK je imel še naprej več od igre, Celjani pa so le redko prihajali do izrazitih priložnosti. Tudi strel Kučysa z glavo v 28. minuti je bil nenatančen, Mario Kvesić pa je minuto kasneje ogrozil vrata bolj s pomočjo obrambnega igralca.

Grki bi morali v 31. minuti še enkrat povečati vodstvo, a je po sijajnem preigravanju v osrčju kazenskega prostora Celja Vargin strel Žan-Luk Leban ubranil. Na drugi zadetek pa kljub temu niso čakali dolgo, ko je po še enem polprotinapadu s sijajnim individualnim vložkom zadel Aboubakary Koita.

Vse bolj razbiti Celjani so tri minute kasneje še tretjič klonili, tokrat pa je s precej sreče zadel Gaćinović, ki je nameraval proti soigralcem pred vrati poslati predložek.

Tik pred polčasom so gosti izpeljali še en protinapad, a je strel Luki Joviću Leban ustavil.

Tudi drugi polčas se je za Celje začel katastrofalno. Po prostem strelu Razvana Marina z roba kazenskega prostora v 49. minuti je s pomočjo Lebana žoga zadela prečko, odbitek pa je v mrežo pospravil Harold Moukoudi.

Za nameček bi lahko že v naslednjem napadu Grki povišali vodstvo, a je Lukasz Bejger preprečil peti zadetek gostov, nato pa so tudi Grki stopili s plina in posest prepustili domačim.

Karničnik je v 73. minuti resda poskusil od daleč, a brez uspeha, že tako pa so domači v okvir atenskih vrat sprožili le dva strela, potem ko je v sodnikovem dodatku sprožil še Milot Avdyli.

Vse skupaj je bilo odločno premalo za vsaj častni zadetek, kateremu so bili Celjani še najbližje po skorajšnjem avtogolu tik pred iztekom tekme, ko se je zatresla prečka.

Skupni zmagovalec para Celje - AEK se bo v četrtfinalu pomeril bodisi proti Samsunsporju bodisi Rayu Vallecanu, ki mu kaže bolje. Na prvi tekmi v Turčiji je namreč španski klub slavil s 3:1.

Več iz teme

konferenčna ligaNK CeljeCeljeUefaAteneAEK Ateneosmina finala

Komentarji

Število komentarjev: 0
