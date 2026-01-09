Albert Riera pripeljal novo odmevno okrepitev

Slovenski nogometni prvoligaš Celje še naprej pridno sestavlja igralski mozaik v zimskem prestopnem roku. Po Svitu Sešlarju in Ivanu Ćalušiću so Celjani potrdili še prihod Jakova Pranjića. Štiriindvajsetletni vezist, doslej član Zrinjskega iz Mostarja, je podpisal pogodbo do 30. junija 2028.

Vsestranski igralec sredine igrišča, ki se dobro znajde tudi na krilnem položaju, je v tej sezoni za klub iz Mostarja zbral 28 nastopov, od tega osem v evropskih kvalifikacijah ter pet v skupinskem delu konferenčne lige in klubu pomagal do zgodovinske evropske pomladi, so zapisali Celjani.

Pranjić, po Transfermarktu vreden 400.000 evrov, je nogometno pot začel v domačem Bjelovarju, jo nato nadaljeval pri Jarunu, januarja lani pa podpisal za Zrinjski.

Iz Celja, ki močno vodi v Prvi ligi Telemach, sta pred tem odšla Nino Noordanus in Danijel Šturm. Znalo bi se zgoditi, da na letalu za Španijo, kamor trener Albert Riera v nedeljo na priprave pelje svoje nogometaše, ne bo niti Franka Kovačevića. Hrvaški napadalec naj bi okrepil madžarski Újpest, kjer v tej sezoni dobro igrata Slovenca Aljoša Matko (najboljši strelec prvenstva) in Milan Tučić.