Primorska je v 80. letih vstala zaradi nogometa

Bilo je v Jugoslaviji pred štirimi desetletji, ko je bil najmočnejši slovenski nogometni klub Koper. Da, pravilno ste prebrali – Koper! Olimpija in Maribor sta v sezoni 1985/86 igrala v 1. slovenski oziroma tedaj republiški ligi, Koprčani pa so zastopali slovenski nogomet v 2. zvezni jugoslovanski ligi. Nogometna evforija na Primorskem je bila nepopisna, tistih časov so se na nedavnem druženju spominjali glavni akterji zgodovinskega uspeha koprskega nogometa in peščica predstavnikov sedme sile.

Zlati rod koprskih nogometašev iz leta 1985 FOTO: Arhiv FC Koper

»Fotografija pove več kot tisoč besed, zato sem ob tem dogodku pripravil dokumentarno razstavo, ki s fotografijami, časopisnimi članki in drugim materialom priča o zgodovinski sezoni za koprski nogomet,« je svoje nekdanje varovance, sodelavce in goste nagovoril Lučjo Pertič, ugledni trener, ki je s pomočnikom Ivom Marjonom sestavil šampionsko zasedbo in Jugoslaviji predstavil rumeno-modre z Bonifike.