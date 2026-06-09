Rekordni posel Kopra, mladi Izolan po poteh Benjamina Šeška

Na Bonifiki so sklenili enega največjih poslov v zgodovini kluba. Mladi slovenski nogometni up Tim Ružnić bo prihodnje leto kariero nadaljeval pri avstrijskem Salzburgu, prestop pa bo Kopru prinesel rekordno odškodnino. Predstavniki petnajstletnega dragulja so se več mesecev pogajali s številnimi evropskimi klubi, po dopolnjenem 16. letu pa bo Izolan januarja prihodnje leto prestopil tja, kjer se je ob isti starosti kalil tudi Benjamin Šeško – v Salzburg.

Po informacijah iz nogometnih krogov bo osnovna odškodnina znašala približno 1,4 milijona evrov, z vključitvijo bonusov pa bi lahko skupna vrednost posla narasla na okoli 2,1 milijona evrov. S tem bo Koper postavil nov klubski rekord pri prodaji igralca.

Amir Ružnić je eden izmed najbolj prepoznavnih nogometnih agentov pri nas. FOTO: Marko Feist

Za Ružnića se je v zadnjih mesecih zanimalo več uglednih klubov. Med resnejšimi snubci sta bila tudi italijanska Parma in münchenski Bayern, vendar je Salzburg na koncu prepričal tako igralca kot koprsko vodstvo. Gre za sina nekdanjega nogometaša in nogometnega agenta Amirja Ružnića, ki med drugim zastopa legendarnega Josipa Iličića, pa Tomija Horvata, Andraža Šporarja, Jasmina Kurtića, Aljošo Matka in Petra Stojanovića.

V Kopru bodo finančni priliv pozdravili v času priprav na novo sezono, v kateri bodo Primorci nastopili v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Posebnost prestopa je, da ne bo vplival na igralski kader članskega moštva, saj Ružnić še ni bil del prve ekipe.

Salzburg si je v zadnjih letih ustvaril ugled ene najuspešnejših evropskih razvojnih sredin za mlade nogometaše. Med igralci, ki so se prek avstrijskega kluba prebili na najvišjo raven, je tudi slovenski reprezentant Benjamin Šeško. Zanj so se, ko se je še kalil v Domžalah, zanimali številni sloviti klubi, tudi njegov zdajšnji delodajalec.

Takole je februarja Tim Ružnić podpisla prvo pogodbo s Koprom. FOTO: Koper

Enako sedaj na posoji pri Lieferingu igra Miha Matjašec, lani pa je iz Maribora za 1,2 milijona v Club Brugge prestopil novopečeni reprezentant Tian Nai Koren. Pri Salzburgu zato verjamejo, da bi lahko podobno pot kot Šeško v prihodnosti prehodil tudi mladi Izolan, ki sicer igra na položaju vezista.

Višina odškodnine kaže, da avstrijski klub v slovenskega mladeniča vlaga velika pričakovanja. Dva milijona evrov za nogometaša, ki bo šele januarja dopolnil 16 let, sta v slovenskem prostoru izjemna številka in potrjujeta njegov status enega najbolj cenjenih mladih igralcev v regiji. Dosedanji rekordni prestop iz Kopra znaša 1,3 milijona evrov, za kolikor je lani Ahmed Sidibe prestopil v Venezio.