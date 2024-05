NK Maribor in vlagatelj iz Turčije potrdila skupno prihodnost

V Mariboru je prišlo do odločitve glede upravljanja nogometnega kluba v prihodnosti. NK Maribor in turški podjetnik Acun Ilicali sta se dogovorila za sodelovanje, posel je potrdil tudi predsednik kluba Drago Cotar. Informacijo, ki so jo poslali Mariborčani, spodaj objavljamo v celoti.

Cotar: Gre za strateško partnerstvo

Derbi v Ljudskem vrtu je imel več mejnikov. Po športni in prav tako po poslovno-organizacijski plati. Med 10.460 gledalci je bil tudi Acun Ilicali, za katerega menimo, da je ustrezen strateški partner za NK Maribor. Gospod Ilicali si je skupaj z najtesnejšimi sodelavci v svoji ekipi ogledal tekmo, storjen pa je bil tudi naslednji korak k sklenitvi dogovora s podpisom Pisma o nameri. Po izraženem vzajemnem velikem interesu za skupno sodelovanje je zdaj v teku naslednja faza, z usklajevanjem skupne strategije delovanja in s konkretizacijo zadev.

»Dosedanja prizadevanja smo nadgradili s podpisom Pisma o nameri, ki opredeljuje skupne cilje bodočega sodelovanja. Določene so vse pomembne točke, podpisan dokument pa pomeni podlago za sestavo pogodbenih razmerij med obema partnerjema. Ob tej priložnosti velja izpostaviti, da vstopamo v strateško partnerstvo. Vse poteze z naše strani so storjene po tehtnem premisleku in temeljitih raziskavah, z namenom, da omogočimo nadaljnjo rast kluba na vseh področjih, s polno odgovornostjo do blagovne znamke NK Maribor, navijačev in mesta. Gre za skupen projekt, ki bo zagotovil dolgoročno finančno stabilnost in uresničil visoko zastavljene tekmovalne cilje ter tudi infrastrukturni razvoj, kateri bo koristil tako članski ekipi kot tudi mlajšim selekcijam vseh starostnih skupin,« je pojasnil Drago Cotar, predsednik NK Maribor.

Turški poslovnež Acun Ilicali in Drago Cotar, predsednik NK Maribor, sta potrdila sodelovanje. FOTO: NK Maribor

Oba partnerja v luči skupnega sodelovanja izpostavljata uresničevanje visoko zastavljenih tekmovalnih ciljev, ki bodo nadgradili vse pretekle uspehe najtrofejnejšega slovenskega nogometnega kluba. Gre za potencial, o katerem se je osebno prepričal tudi Acun Ilicali, ko je dejal: »Takoj ko sem vstopil na stadion Ljudski vrt, sem bil zelo impresioniran nad neverjetnim ozračjem, neskončno podporo in navdušenjem navijačev nad svojo ekipo. Veselim sem, da začenjam svojo pot s tako dobro vodenim klubom in navijači, ki izkazujejo svojo podporo od začetka do konca tekme. To je bila moja prva tekma Maribora, ki sem jo spremljal v živo v Ljudskem vrtu in zmaga na tako pomembnem derbiju je samo še povečala moje navdušenje ter veselje.«