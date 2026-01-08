Olimpija estonskega velikana posodila na Škotsko

Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane je sporočil novo kadrovsko spremembo. Zeleno-beli so uradno potrdili, da so do konca sezone škotskemu prvoligašu Livingstonu posodili estonskega napadalca Alexa Tamma. Estonski reprezentančni napadalec se je Olimpiji pridružil lani januarja ter v zeleno-belem dresu prispeval osem zadetkov in štiri asistence, so zapisali na Olimpijini spletni strani.

Olimpija, ki sta jo pred tem zapustila tudi vratar Gal Lubej Fink in vezist Thalisson, bo priprave na spomladanski del Prve lige Telemach začela v petek, po zanjo skromnem jesenskem delu pa je na petem mestu z 18 točkami zaostanka za vodilnim Celjem. Mura pa je sporočila ime novega zimskega novinca. Od turškega prvoligaša Basaksehirja si je izposodila Hamzo Ljukovca. Ta je v Turčijo prestopil pri 18 letih, potem ko je nase opozoril z dobrimi predstavami v dresu Sarajeva.

V jesenskem delu sezone ga je Basaksehir posodil v češke Teplice, pred tem pa je izkušnje v članskem nogometu nabiral na posojah pri Gabeli in Slogi iz Doboja. Dvajsetletnik se najbolje znajde na položaju levega krilnega napadalca. V Mursko Soboto, ki so jo zapustili Florijan Raduha, ta je odšel k Aluminiju, Robert Murić, Roman Pasevič in Marko Mrvaljević, pa sta prišla še Vanja Kulenović in Žiga Fermišek.

Že pred tem so tudi Koprčani potrdili nove odhode. Po Ivanu Borni Jeliću Balti in Damjanu Boharju koprskega dresa ne bodo nosili več niti Milan Šikanjić, Bogdan Vaštšuk in Muhamed Šahinović. Za zdaj so Primorci potrdili eno okrepitev, in sicer je novinec bočni branilec Scotty Sadzoute, reprezentant Madagaskarja.

Ajdovsko Primorje, ki je obrambo okrepilo z nekdanjim Olimpijinim igralcem Mackyjem Bagnackom, pa je po Brazilcu Paraju ostalo še brez Dušana Ignjatovića in Alexandra Stožiniča. Slednja je posodilo v drugo ligo Bosne in Hercegovine k ekipi Famos Vojkovići.