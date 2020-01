NK Olimpija: Kaiser zaprosil za preložitev občnega zbora

Ljubljana

- Ponedeljkovega občnega zbora ŠD NK Olimpija Ljubljana najbrž ne bo. Toda umika ni sprožil predsednik kluba, ampak kandidat za predsednikar. Predstavnik skupine vlagateljev je v sporočilu za javnost predlagal preložitev seje skupščine kluba zaradi tehničnih razlogov.Kot je znano, je Mandarić od vlagateljev zahteval, da do včeraj plačajo del kupnine, s čimer bi pokazali resne namere o prevzemu. Toda pričakovanega zneska na bančnem računu ni bilo, zato je Mandarić ustavil Olimpijin prevzem, čeprav so ga vlagatelji zaprosili za odlog plačila za najmanj dva tedna. Po naših virih naj bi sprva želeli podaljšati rok za plačilo do sredine februarja.