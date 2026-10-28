Nekdanji hrvaški prvak na pragu izpada v sedmo ligo

Nogometni klub Zagreb, ki je leta 2002 pod vodstvom Zlatka Kranjčarja senzacionalno osvojil naslov hrvaškega prvaka, danes preživlja najtežje obdobje v svoji zgodovini. Nekdanji prvoligaš nastopa v šestem kakovostnem razredu hrvaškega nogometa, kjer mu grozi celo izpad v sedmo ligo, poroča Index.hr.

Po desetih kolih prve zagrebške lige je Zagreb s šestimi točkami na 14. mestu med 16 ekipami. Dosegel je le dve zmagi in doživel osem porazov, zadnjih pet tekem pa je izgubil. Na zadnji domači tekmi proti Prigorju iz Žerjavinca, ki jo je izgubil z 1:2, se je zbralo vsega 31 gledalcev.

Pred 24 leti je bila zgodba povsem drugačna. Zagreb je v sezoni 2001/02 s Kranjčarjem na klopi postal prvi hrvaški prvak po osamosvojitvi, ki ni prihajal iz vrst Dinama ali Hajduka. V moštvu so tedaj igrali Ivica Olić, Hrvoje Štrok, Vedran Ješe in Petar Krpan. Na 30 prvenstvenih tekmah so zbrali 20 zmag in le tri poraze.

Propadanje kluba so zaznamovali finančne težave, spori z navijači in kontroverzno vodenje dolgoletnega predsednika Dražena Medića. Leta 2016 je Zagreb dokončno izpadel iz prve lige, leta 2019 pa izgubil še svoj dolgoletni dom na stadionu v Kranjčevićevi ulici.

Klub so dodatno prizadele pravne in finančne težave. Mesto Zagreb je zaradi več kot pol milijona evrov dolga leta 2024 zahtevalo stečaj, ki ga je sodišče odprlo januarja 2025. Kako globoko je padel nekdanji prvak, ponazarja tudi prihajajoči obračun z Zagrebom 041, klubom, ki so ga leta 2014 ustanovili nezadovoljni navijači NK Zagreba. Moštvi se bosta 7. novembra pomerili v šestem kakovostnem razredu hrvaškega nogometa.