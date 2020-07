Nočejo ga prijateljsko pustiti, prepirati se ne želi

Ljubljana

Zeleni dim iz Celja

300

tisoč € je selektorska plača Keka, v Dinamu bi bila 800.000, predsednik slovenske vlade jo ima 70.000

Težko na kavo na Reko

ostaja selektor slovenske nogometne reprezentance, velikega trenerskega prestopa v hrvaškega nogometnega prvaka Dinamo le ni bilo.Po hrvaških zagotovilih, da naj bi si 58-letni Mariborčan in vodstvo purgerskega kluba že segla v roko, je ostala le ta »malenkost«, da se na sestanku Keka in predsednika Nogometne zveze Slovenijenekdanji legendarni trener Rijeke izjasni, kakšno odločitev je sprejel po tednu dni razmisleka.Ali ostaja najbolj odgovoren za rezultatsko prihodnost slovenske izbrane vrste, ali ga je premamila bogata ponudba Zagrebčanov? Selektor in predsednik NZS sta se dobila v Celju na prvenstveni tekmi med gostitelji in Triglavom, tam je Matjaž Kek Mijatoviću zatrdil, da ostaja na čelu domače reprezentančne selekcije, pogodbo ima še za dve leti.Kljub sezonski plači od 560.000 do z bonusi 800.000 evrov, ki bi mu jo izplačal Dinamo, torej trikrat večjemu plačilu, kot ga ima kot slovenski selektor. Dinamovo vodstvo in hrvaški mediji so presenečeni nad odločitvijo opatijskega Slovenca, v blizu Reke si je namreč kupil hišo, tudi razočaranje, mnogi omenjajo celo šok, je prisotno.V Dinamu bi seveda imel odlično plačo, a pogoji iz pogodbe z NZS naj bi bili še ugodnejši. So aduti, ki bi z ustreznimi rezultati oplemenitili pogodbene pogoje, selektorja čakajo novi izzivi v ligi narodov in kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2022.»Razlog, da je Matjaž Kek ostal selektor, je povsem preprost. Ko je nastopil vlogo selektorja, je izrazil željo dela na daljši rok. V prihajajočem obdobju je želel ustaliti igro reprezentance. Kek bo končal to, kar je začel, tako je najbolje zanj in za izbrano vrsto,« pravi Radenko Mijatović, njegove besede prenašajo tudi hrvaški mediji.»Seveda je bila ponudba Dinama velik izziv, odšel bi v najboljši klub na prostoru nekdanje države, a njegove ambicije so povezane z reprezentanco. Menim, da je to bila prava odločitev, in veseli smo, da se je odzval in odločil na takšen način,« je dodal predsednik NZS.»Zeleni dim iz Celja!«, pišejo hrvaški novinarji. Kek je bil namreč že zapečaten na mestu Dinamovega trenerja, skiciral je moštvo, dogovarjal se je za priprave, po sestanku z Mijatovićem pa je ostal zvest »deželi«.»Nočejo me pustiti na prijateljski način, sam pa se ne želim prepirati,« naj bi Mariborčan na koncu sporočil športnemu direktorju purgerskega kluba. Slovenska javnost je navdušena, čestitajo velikemu človeku Keku, ker se ni prodal na Hrvaško.Razmišljal je z glavo, za mnogo več denarja, ki bi ga prejel, bi si nakopal tudi več sovražnikov. Težko si je tudi zamisliti, da bi Matjaž kot Dinamov trener z vzdignjeno glavo lahko prišel na kavo na Reko ali v Opatijo. Vedno je potrebno premisliti, ali s takšno potezo pridobiš več prijateljev ali sovražnikov.