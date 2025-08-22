Aluminij v sodnikovem podaljšku do točk v Domžalah

Domžale in Aluminij sta odprla 6. kolo v prvi slovenski nogometni ligi, v katerem ni pravega derbija, vendar bo prineslo več zelo zanimivih tekem, na katerih lahko favoriti več izgubijo kot dobijo. Koper bo v soboto gostil Muro, Maribor nevarne Radomlje. V nedeljo bosta na preizkušnji evropska aduta, Olimpija bo po grdem porazu z Noahom (1:4) v kvalifikacijah za konferenčno ligo celila rane v Ajdovščini, Celjani bodo želeli ohraniti stoodstotni izkupiček pri Bravu in se suvereno podati na Češko po zmagi z 1:0 proti Baniku iz Ostrave.

Zabukovnik na operacijo Slovenski nogometni reprezentant Mark Zabukovnik, ki se je poškodoval na četrtkovi tekmi kvalifikacij konferenčne lige ob zmagi Celja z 1:0 proti Baniku iz Ostrave, bo moral na operacijo in ga čaka dolgotrajno okrevanje, so sporočili iz celjskega kolektiva.

Aluminij v izdihljajih tekme do treh točk

Nogometaši Domžal, dvakratni prvaki, ostajajo pribiti na dnu lestvice. Izbranci domačega stratega Emilia Millana so na šesti tekmi doživeli še šesti poraz. Čeprav bi si, podobno kot na kateri od prejšnjih tekem, zaslužili vsaj točko, pa so v izdihljajih tekme ostali spet praznih rok in ostali na dnu lestvice.

Vse do 91. minute je kazalo na remi, a takrat je Sandro Bloudek prišel do strela v kazenskem prostoru, Benjamin Matičič je žogo odbil, a le do Petra Petriška, ki jo je pospravil v prazno mrežo. Zmago je potrdil Bloudek v 93. minuti, ko je stekel proti vratom, si lepo priigral prostor za strel in zadel za 2:0.