  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Argentina slavi odrešenika Messija, Egipčani prepričani, da so bili ogoljufani

Tekma osmine finala SP v nogometu med Argentino in Egiptom še vedno odmeva. Na eni strani je slavje aktualnih prvakov, na drugi globoko razočaranje.
Pred nekaj leti si ne bi mislili, da bo Lionel Messi še leta 2026 prvo ime mundiala. FOTO: Thomas Coex/AFP
Galerija
Pred nekaj leti si ne bi mislili, da bo Lionel Messi še leta 2026 prvo ime mundiala. FOTO: Thomas Coex/AFP
M. Ru., STA
8. 7. 2026 | 10:19
4:26
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

V Argentini nogometna vročica narašča. Po dramatični zmagi sinjemodrih s 3:2 nad Egiptom v osmini finala so v Buenos Airesu in drugih mestih izbruhnila spontana slavja - prizori, ki so spominjali na proslavljanje ob naslovu iz leta 2022. Slavje je bilo povečini mirno, policija pa je vseeno aretirala 19 navijačev, poškodovana sta bila dva policista.

image_alt
Lionel Messi razkril, zakaj so ga po tekmi oblile solze

V prestolnici se je okoli obeliska zbralo na tisoče ljudi in proslavljalo uspeh Lionela Messija in njegovih soigralcev, s čimer so dele mestnega središča vse do poznega večera spremenili v prizorišče slavja. Predvsem način, kako je argentinska nogometna reprezentanca v zaključku tekme - potem ko je sprva zaostajala z 0:2 - preobrnila potek srečanja, je navijače spravil v delirij in v njih vzbudil upanje na nove uspehe.

Argentinski navijači ob velikem slavju. FOTO: Azzam Rizqullah /AFP
Argentinski navijači ob velikem slavju. FOTO: Azzam Rizqullah /AFP

Argentinci Messija znova slavijo kot odrešenika; prav on je s podajo in golom za izenačenje sprožil veliki preobrat. Vendar pa so slavja pokazala tudi, kako hitro se lahko čustva v tej nogometno navdušeni državi sprevržejo v nasilje. Lokalni mediji so poročali o 19 aretacijah v Buenos Airesu.

V mestu San Miguel de Tucuman - prestolnici province na severozahodu države - je po poročanjih prišlo do spopadov med ljudmi, ki so slavili veliko zmago, in policijo. Varnostne sile so za izpraznitev območja uporabile gumijaste naboje, piše nemška tiskovna agencija dpa. Po navedbah poročil je bilo aretiranih pet ljudi, dva policista pa sta bila poškodovana.

Egipčani prepričani, da gre za krivico

Trener egiptovske nogometne reprezentance Hossam Hassan po porazu proti Argentini z 2:3 v osmini finala svetovnega prvenstva ni mogel skriti jeze nad delom sodnikov na tekmi. »Fifa si očitno želi Argentino v nadaljevanju tekmovanja,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal Hassan.

Egipt je na tekmi vodil že z 2:0, a so svetovni prvaki obrnili izid s tremi doseženimi zadetki v 14 minutah drugega polčasa. V 58. minuti pri izidu 1:0 je Egipt sicer dosegel še en zadetek, ki ga je francoski sodnik Francois Letexier razveljavil po pregledu Vara zaradi prekrška v predhodni napadalni akciji Argentine.

Gianni Infantino si je verjetno bolj želel argentinske zmage. FOTO: David Ramos/AFP
Gianni Infantino si je verjetno bolj želel argentinske zmage. FOTO: David Ramos/AFP

A za podobni korak se ni odločil pri zmagovitem zadetku Argentine, čeprav so Egipčani zahtevali kar dva prekrška, med drugim tudi enajstmetrovko na drugi strani zelenice. Vse skupaj je popolnoma razbesnelo Hassana in njegove izbrance. »Verjetno so želeli obdržati svetovne prvake na tem tekmovanju. Verjetno si želijo, da Messi še ostane,« je dejal za medije po tekmi.

»V nogometu včasih obstajajo zunanji dejavniki, ki nadvladajo nad tehničnimi. Mi smo bili na tej tekmi boljši od prvakov, v vseh pogledih boljši, na izid pa so vplivali zunanji dejavniki. Svetovni prvaki so prejeli podporo na vseh ravneh. Kaže, da gre za pritisk Argentine za tovrsten izid,« je nadaljeval selektor Egipta.

Mohammed Salah ni uspel Egipta pripeljati do četrtfinala. FOTO: Brett Davis/Reuters
Mohammed Salah ni uspel Egipta pripeljati do četrtfinala. FOTO: Brett Davis/Reuters

Hassan je po zadetku Argentine za 3:2 v drugi minuti sodnikovega dodatka svoje nestrinjanje pokazal že Letexieru, ko je v znak protesta prekrižal roke, kar je po pravilih Fife znak za obveščanje sodnika o rasističnem incidentu. Zaradi geste mu je glavni sodnik pokazal rumeni karton.

»Nismo imeli spoštovanja. Nismo prejeli enajstmetrovke, ki jo Var ni niti pregledal, in naš drugi zadetek je bil razveljavljen ... Eni bi rekli, da gre za smolo, ampak dejstvo je, da nismo dobili pravične obravnave, gre za krivico,« je zaključil Hassan. Dpa se je glede obtožb iz egiptovskega tabora obrnila tudi na Fifo, ki pa se še ni odzvala.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
SP 2026

Lionel Messi razkril, zakaj so ga po tekmi oblile solze

Po velikem preobratu Argentine v osmini finala SP nad Egiptom so čustva preplavila tudi nogometno legendo. V četrtfinalu jih čaka Švica.
8. 7. 2026 | 07:07
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP v nogometu

Messi dvignil Argentino iz pepela, nato pa so mu iz oči privrele solze

Soigralci ne skoparijo s pohvalami na račun svojega slovitega rešitelja.
Miha Šimnovec 7. 7. 2026 | 22:54
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP v nogometu

Argentinci z Messijem na čelu znova »vstali od mrtvih«, v četrtfinalu s Švico

Egipčani so bili v osmini finala svetovnega prvenstva proti favoriziranim branilcem lovorike že na pragu senzacije.
Miha Šimnovec 7. 7. 2026 | 20:09
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Sojenje

Tako brezbrižne udeleženke nesreče še ni videl

Policist je pričal proti povzročiteljici nesreče, zaradi katere so morali 21-letniku amputirati nogo.
Aleksander Brudar 8. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Rasizem v športu

Senatorka o Mbappeju: Namesto materinega mleka sesal kokosove orehe

Nespametno dejanje senatorke sta takoj obsodila francoska športna ministrica in predsednik Mednarodne nogometne zveze Fife.
7. 7. 2026 | 08:53
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Belgijski selektor v bran Balogunu, Belgija po zmagi: poskusite razveljaviti to

Med najostrejšimi kritiki odločitve Fife je bil belgijski selektor Rudi Garcia, ki pa se je po tekmi pogovarjal tudi z Balogunom in ga branil.
7. 7. 2026 | 08:20
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Vredno branja

Od Mussolinija do Trumpa: največji politični škandali svetovnih prvenstev

Svetovno prvenstvo je v svoji skorajda stoletni zgodovini postreglo s celo paleto političnih in športnih afer, tudi letos se zgodovina ponavlja.
Luka Škoda 7. 7. 2026 | 14:02
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:26
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
8. 7. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Nova valuta uspešnih podjetij: zdravi in zvesti zaposleni

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Ne le na Hrvaškem, tudi na slovenski obali se dogajajo lepe reči.

Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

MiCA vlagateljev ne bo odgnala, prečistila bo trg

Ponudniki kriptosredstev pod strožjim nadzorom, večja varnost za investitorje.
Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kriptosredstva

Na evropskem črnem seznamu že več kot 160 podjetij

Agencija za trg vrednostnih papirjev poziva: preverite svojega ponudnika kriptosredstev, in če nima licence, prenesite sredstva.
Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Član uprave Gen-I

Gen-I postaja vodilni regijski upravljavec baterij

Negativne cene elektrike usmerjajo investicije v fleksibilnost sistema in razvoj novih poslovnih modelov.
Nejc Gole 4. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Agenti UI

Rešitev za tiste, ki ne marajo nakupovanja, vse realnejša

Agenti umetne inteligence že opravljajo nakupe pri evropskih trgovcih.
Milka Bizovičar 3. 7. 2026 | 16:01
Preberite več

Več iz teme

nogometSP v nogometusvetovno prvenstvo 2026SP 2026svetovno prvenstvoArgentinaLionel Messi

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

V ruskih napadih umrlo sedem ljudi, več ranjenih

Po dve smrtni žrtvi napadov so našteli v ukrajinskih regijah Mikolajev, Harkov in Herson, več ljudi je bilo ranjenih v regijah Dnipropetrovsk in Zaporožje.
8. 7. 2026 | 11:09
Preberite več
Šport  |  Košarka
LA Lakers

Luka Dončić dobil v Kaliforniji še eno okrepitev

Los Angeles Lakers nadaljujejo sestavljanje ekipe okoli slovenskega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića.
8. 7. 2026 | 10:50
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Plin

Slovenija bo prihranila 600 milijonov evrov

Arbitražna odločba je na področju urejanja dopustnosti frackinga precedenčna, zagotovo bo odmevala tudi v mednarodnopravni sferi.
8. 7. 2026 | 10:47
Preberite več
PremiumVideo
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Viking, ki je prebolel raka in Pogačarju slekel rumeno majico

Norveški kolesar Torstein Træen je spisal eno izmed najlepših zgodb letošnje dirke po Franciji. Ob številnih hudih udarcih je dokazal, da se lahko vrne na vrh.
Matic Rupnik 8. 7. 2026 | 10:42
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Severina zmagala na sodišču: tožilstvo zanjo zahtevalo zaporno kazen

Hrvaška pevka si lahko oddahne, saj je sodišče presodilo, da ni zakrivila kaznivega dejanja. Ravnateljica se sprašuje, kakšno sporočilo prinaša ta odločitev.
8. 7. 2026 | 10:30
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Plin

Slovenija bo prihranila 600 milijonov evrov

Arbitražna odločba je na področju urejanja dopustnosti frackinga precedenčna, zagotovo bo odmevala tudi v mednarodnopravni sferi.
8. 7. 2026 | 10:47
Preberite več
PremiumVideo
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Viking, ki je prebolel raka in Pogačarju slekel rumeno majico

Norveški kolesar Torstein Træen je spisal eno izmed najlepših zgodb letošnje dirke po Franciji. Ob številnih hudih udarcih je dokazal, da se lahko vrne na vrh.
Matic Rupnik 8. 7. 2026 | 10:42
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Severina zmagala na sodišču: tožilstvo zanjo zahtevalo zaporno kazen

Hrvaška pevka si lahko oddahne, saj je sodišče presodilo, da ni zakrivila kaznivega dejanja. Ravnateljica se sprašuje, kakšno sporočilo prinaša ta odločitev.
8. 7. 2026 | 10:30
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VRHUNSKOST

Novi Mercedes-Benz GLB: sprememba je več kot očitna

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo 1. 7. 2026 | 14:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

MIKova karavana otroškega smeha

Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ONAPLUS PODKAST

»Saj bo minilo!« Je res tako?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni?
Manca Čampa Pavlin 2. 7. 2026 | 11:12
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Razpis za predsednika uprave SDH

Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
Promo Delo 3. 7. 2026 | 14:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
Promo Delo 3. 7. 2026 | 10:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
Promo Delo 7. 7. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:58
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Delo 6. 7. 2026 | 12:11
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo