Argentina slavi odrešenika Messija, Egipčani prepričani, da so bili ogoljufani

V Argentini nogometna vročica narašča. Po dramatični zmagi sinjemodrih s 3:2 nad Egiptom v osmini finala so v Buenos Airesu in drugih mestih izbruhnila spontana slavja - prizori, ki so spominjali na proslavljanje ob naslovu iz leta 2022. Slavje je bilo povečini mirno, policija pa je vseeno aretirala 19 navijačev, poškodovana sta bila dva policista.

V prestolnici se je okoli obeliska zbralo na tisoče ljudi in proslavljalo uspeh Lionela Messija in njegovih soigralcev, s čimer so dele mestnega središča vse do poznega večera spremenili v prizorišče slavja. Predvsem način, kako je argentinska nogometna reprezentanca v zaključku tekme - potem ko je sprva zaostajala z 0:2 - preobrnila potek srečanja, je navijače spravil v delirij in v njih vzbudil upanje na nove uspehe.

Argentinski navijači ob velikem slavju. FOTO: Azzam Rizqullah /AFP

Argentinci Messija znova slavijo kot odrešenika; prav on je s podajo in golom za izenačenje sprožil veliki preobrat. Vendar pa so slavja pokazala tudi, kako hitro se lahko čustva v tej nogometno navdušeni državi sprevržejo v nasilje. Lokalni mediji so poročali o 19 aretacijah v Buenos Airesu.

V mestu San Miguel de Tucuman - prestolnici province na severozahodu države - je po poročanjih prišlo do spopadov med ljudmi, ki so slavili veliko zmago, in policijo. Varnostne sile so za izpraznitev območja uporabile gumijaste naboje, piše nemška tiskovna agencija dpa. Po navedbah poročil je bilo aretiranih pet ljudi, dva policista pa sta bila poškodovana.

Egipčani prepričani, da gre za krivico

Trener egiptovske nogometne reprezentance Hossam Hassan po porazu proti Argentini z 2:3 v osmini finala svetovnega prvenstva ni mogel skriti jeze nad delom sodnikov na tekmi. »Fifa si očitno želi Argentino v nadaljevanju tekmovanja,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal Hassan.

Egipt je na tekmi vodil že z 2:0, a so svetovni prvaki obrnili izid s tremi doseženimi zadetki v 14 minutah drugega polčasa. V 58. minuti pri izidu 1:0 je Egipt sicer dosegel še en zadetek, ki ga je francoski sodnik Francois Letexier razveljavil po pregledu Vara zaradi prekrška v predhodni napadalni akciji Argentine.

Gianni Infantino si je verjetno bolj želel argentinske zmage. FOTO: David Ramos/AFP

A za podobni korak se ni odločil pri zmagovitem zadetku Argentine, čeprav so Egipčani zahtevali kar dva prekrška, med drugim tudi enajstmetrovko na drugi strani zelenice. Vse skupaj je popolnoma razbesnelo Hassana in njegove izbrance. »Verjetno so želeli obdržati svetovne prvake na tem tekmovanju. Verjetno si želijo, da Messi še ostane,« je dejal za medije po tekmi.

»V nogometu včasih obstajajo zunanji dejavniki, ki nadvladajo nad tehničnimi. Mi smo bili na tej tekmi boljši od prvakov, v vseh pogledih boljši, na izid pa so vplivali zunanji dejavniki. Svetovni prvaki so prejeli podporo na vseh ravneh. Kaže, da gre za pritisk Argentine za tovrsten izid,« je nadaljeval selektor Egipta.

Mohammed Salah ni uspel Egipta pripeljati do četrtfinala. FOTO: Brett Davis/Reuters

Hassan je po zadetku Argentine za 3:2 v drugi minuti sodnikovega dodatka svoje nestrinjanje pokazal že Letexieru, ko je v znak protesta prekrižal roke, kar je po pravilih Fife znak za obveščanje sodnika o rasističnem incidentu. Zaradi geste mu je glavni sodnik pokazal rumeni karton.

»Nismo imeli spoštovanja. Nismo prejeli enajstmetrovke, ki jo Var ni niti pregledal, in naš drugi zadetek je bil razveljavljen ... Eni bi rekli, da gre za smolo, ampak dejstvo je, da nismo dobili pravične obravnave, gre za krivico,« je zaključil Hassan. Dpa se je glede obtožb iz egiptovskega tabora obrnila tudi na Fifo, ki pa se še ni odzvala.