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Nogomet

Avstralski nogometni zvezdnik vozil pod vplivom kokaina

Avstralski reprezentant, ki je nastopal tudi na minulem svetovnem prvenstvu, je v Sydneyju vozil pod vplivom nedovoljenih substanc. Ostal je brez dovoljenja.
Takole se je Cristian Volpato veselil avstralskega zadetka na SP. FOTO: Jerome Miron/Reuters
Galerija
Takole se je Cristian Volpato veselil avstralskega zadetka na SP. FOTO: Jerome Miron/Reuters
M. Ru.
24. 7. 2026 | 15:39
2:12
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Avstralski nogometni reprezentant Cristian Volpato naj bi bil po poročanju avstralskih medijev pozitiven na kokain, potem ko ga je policija v Sydneyju v isti noči dvakrat ustavila zaradi prehitre vožnje. Dvaindvajsetletni vezist italijanskega Sassuola je bil prvič ustavljen v četrtek ob 23.05 na mostu Anzac, kjer naj bi vozil s hitrostjo 94 kilometrov na uro na odseku, kjer je omejitev 60 kilometrov na uro. Preizkus alkoholiziranosti je bil negativen.

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Le slabi dve uri pozneje ga je policija na istem območju ustavila znova. Tokrat naj bi vozil s hitrostjo 109 kilometrov na uro, hitri test sline pa je po navedbah medijev pokazal prisotnost kokaina. Policija zvezne države Novi Južni Wales je sporočila, da je voznik prejel globo zaradi prehitre vožnje, njegovo mednarodno vozniško dovoljenje pa je bilo začasno odvzeto za šest mesecev. Odvzeli so tudi dodatni vzorec sline, ki ga bodo poslali na laboratorijsko analizo za potrditev izvida.

Nogometaš, ki je letos zamenjal športno državljanstvo in se iz italijanske mlajše reprezentance preselil v avstralsko člansko izbrano vrsto, je na svetovnem prvenstvu 2026 za Avstralijo nastopil na treh tekmah. Vstopil je s klopi proti ZDA, začel tekmo proti Paragvaju, igral pa je tudi v osmini finala proti Egiptu, kjer je Avstralija po izvajanju enajstmetrovk izpadla s prvenstva.

Volpato je bil rojen v avstralskem Camperdownu, nogometno pot pa je začel pri Western Sydney Wanderers, nato pa se je kot mladinec preselil v Italijo. Po preboju v člansko moštvo Rome je leta 2023 prestopil k Sassuolu.

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