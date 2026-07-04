Egipčani po enajstmetrovkah do zgodovinskega preboja

Nogometaši Egipta so se po izvajanju enajstmetrovk uvrstili v osmino finala svetovnega prvenstva. V Dallasu se je dvoboj z Avstralijo po rednem delu in podaljšku končal z 1:1, pri najstrožjih kaznih pa so bili Afričani uspešnejši s 4:2.

V četrtem nastopu na mundialu, po letih 1934, 1990 in 2018, so se Mohamed Salah in druščina tako prvič prebili skozi skupinski del. Leta 1934 so sicer že igrali v osmini finala, a se je takrat prvenstvo začelo prav s to fazo tekmovanja, faraoni pa so morali priznati premoč Madžarom.

Egipt hitro prevzel pobudo

Avstralci so prvi zapretili, ko je Cristian Volpato v peti minuti od daleč stresel vratnico. Nato so Egipčani vzpostavili ravnotežje in v 13. minuti povedli, potem ko je z glavo Emam Ashour žogo poslal za hrbet Patricka Beacha.

Po 120 minutah brez zmagovalca so Egipčani v loteriji enajstmetrovk ohranili mirnejše živce in spisali zgodovino. FOTO: Thomas Coex/AFP

Tudi v nadaljevanju so imeli nekaj več od igre Egipčani, ki so na odmor odšli z golom naskoka. Že v prvi minuti nadaljevanja bi morali prednost podvojiti, vendar je zvezdnik Manchester Cityja Omar Marmoush grdo zgrešil iz zelo lepega položaja iz oči v oči z Beachem.

Hany po udarcu v glavo še do avtogola

Kazen je sledila v 55. minuti. Že pred tem je sicer gledalcem na stadionu v Arlingtonu zastal dih, ko je močan udarec v glavo dobil Mohamed Hany in za trenutek celo izgubil zavest. Vseeno je lahko nadaljeval igro in nato postal še tragični junak, ko je za hrbet svojemu vratarju z glavo poslal žogo po prostem strelu z leve strani.

Da so Avstralci prišli do podaljška, so se morali znova zahvaliti vratarju Beachu, ki je globoko v sodnikovem dodatku sijajno obranil poskus Ramija Rabie.

Salah je na začetku podaljška skorajda poskrbel za vodstvo faraonov, a je s slabšo desnico žogo poslal čez gol. Nekaj priložnosti sta si reprezentanci v nadaljevanju še priigrali, a do spremembe izida ni prišlo.

Menjava vratarja ni prinesla uspeha

Avstralski selektor Tony Popovic je v 119. minuti na zelenico za branjenje enajstmetrovk poslal rezervnega vratarja Matta Ryana, a se ta odločitev ni obnesla. Ryan namreč ni obranil niti enega poskusa, tudi na drugi strani pa je bil neuspešen Mostafa Shobeir, a sta dva Avstralca žogo poslala čez gol za veliko slavje Egipčanov.

Egipčane v osmini finala čaka Argentina, že danes zvečer pa se bo ta del tekmovanja začel z dvobojem med Kanado in Marokom.