Drama v Münchnu: trener Kompany se je na treningu zgrudil

Trener münchenskega Bayerna Vincent Kompany je moral zaradi zdravstvenih težav v bolnišnico. Štiridesetletnemu Belgijcu naj bi med petkovim treningom postalo slabo, po poročanju nemškega Bilda pa so na klubsko vadbišče na Säbener Strasse poklicali reševalce. Posredoval je tudi reševalni helikopter, Kompanyja pa so nato z reševalnim vozilom odpeljali na urgentni oddelek ene od münchenskih bolnišnic.

Nekdanji kapetan Manchester Cityja se že več dni spopada z virusno okužbo, zaradi katere ima precejšnje težave z bolečinami v nogah. Po poročanju nemških medijev naj bi okužba vplivala tudi na staro brazgotinsko tkivo, zdravstvene težave pa so bile tako izrazite, da je imel težave celo pri hoji po stopnicah.

Prvi znaki bolezni so se pojavili že prejšnji konec tedna, ko je Bayern v nemškem prvenstvu s 6:1 premagal Leipzig. Kompany se je med polčasom in po koncu tekme zaradi slabega počutja ulegel na kavč v svoji garderobi, medijske obveznosti pa prepustil pomočnikom.

V ponedeljek je zaradi zdravniških pregledov izpustil trening, dan pozneje pa se je vrnil na igrišče in vodil zadnje priprave na sredin obračun lige prvakov proti Arsenalu. Kljub temu se pred tekmo ni udeležil novinarske konference, na kateri ga je nadomestil pomočnik Aaron Danks.

Belgijec je nato vendarle vodil Bayern na tekmi proti Londončanom, ki se je končala z neodločenim izidom 2:2. Po srečanju je spregovoril tudi o zdravstvenih težavah in priznal, da ni dovolj upošteval opozoril svojega telesa. »Kot trener želiš vedno narediti vse in biti ves čas prisoten. Prejšnji teden sem staknil precej močno virusno okužbo, vendar nisem poslušal svojega telesa. Na koncu mi je telo samo sporočilo, da je dovolj,« je pojasnil Kompany.

Njegovo zdravstveno stanje se je v petek znova poslabšalo, zato je bilo potrebno posredovanje zdravstvene službe. Po navedbah Sky Sporta je Belgijcu med treningom postalo slabo, Bild pa poroča, da so ga morali odpeljati v bolnišnico.

Za zdaj še ni znano, kako resne so njegove zdravstvene težave in koliko časa bo moral počivati. Bayern uradnih podrobnosti o njegovem stanju še ni sporočil, prav tako ni jasno, ali bo Kompany lahko vodil moštvo na naslednjih tekmah.

Odzval se je tudi športni direktor

Na dogajanje se je odzval tudi športni direktor Bayerna Max Eberl, ki je poudaril, da je zdravje trenerja za klub na prvem mestu.

»Zdravje Vincenta Kompanyja je naša glavna prednostna naloga. Pri Bayernu bomo storili vse, kar je v naši moči, da si bo čim prej opomogel. Vinnie bo deležen vse potrebne zdravstvene oskrbe in podpore, predvsem pa bo imel na voljo toliko časa, kolikor ga potrebuje,« je sporočil Eberl.

Ob tem je potrdil, da bodo Kompanyjeve naloge začasno prevzeli njegovi pomočniki. »Njegovo delo bo prevzel trenerski štab, ki mu popolnoma zaupamo. Vsi pri Bayernu mu želimo čim hitrejše okrevanje,« je dodal. Za zdaj še ni znano, kako dolgo bo Kompany odsoten.