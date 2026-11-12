Benjamin Šeško bi lahko nasledil Harryja Kana, menjava trenerja je dobra novica

Na Old Traffordu se obeta nova trenerska menjava, ki bi lahko pomembno vplivala tudi na prihodnost slovenskega nogometnega reprezentanta Benjamina Šeška. Manchester United se je po katastrofalnem začetku sezone razšel z Michaelom Carrickom, na njegovo mesto pa naj bi v prihodnjih dneh sedel 54-letni Argentinec Mauricio Pochettino. Nekdanji trener Tottenhama, Chelseaja in Paris Saint-Germaina, ki trenutno vodi ameriško reprezentanco, je po poročanju angleških medijev že dosegel ustni dogovor z vodstvom angleškega velikana. Carrick se je na klopi Uniteda obdržal manj kot pol leta po podpisu dveletne pogodbe. Na 15 tekmah v vseh tekmovanjih je zbral le tri zmage, v angleškem prvenstvu pa je moštvo po desetih kolih celo na mestih, ki vodijo v drugo ligo. Vodstvo kluba se je zato odločilo za ...