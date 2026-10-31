Nova tekma, nova katastrofa Šeškovih igralcev

Kriza Manchester Uniteda se nadaljuje. Varovanci Michaela Carricka so na gostovanju pri Chelseaju po spodbudnem prvem polčasu povsem popustili v drugem in doživeli četrti prvenstveni poraz v sezoni. Londončani so z goloma Morgana Rogersa in Cola Palmerja slavili z 2:0, United pa po novem neuspehu zaseda šele 16. mesto, le točko nad območjem izpada.

Manchester United je brez zmage že devet tekem v vseh tekmovanjih, kar je njegov najdaljši tovrstni niz po letu 1988. Pritisk na Carricka, ki mu je vodstvo kluba pred dnevi še izkazalo zaupanje, je zato vse večji.

Gostje so sicer prvi polčas odigrali precej bolje, kot kaže končni rezultat. Amad Diallo je dvakrat zapravil priložnost v dvoboju z vratarjem Mikom Pendersom, Bruno Fernandes je obetaven poskus poslal prek vrat, Matheus Cunha pa je celo zatresel mrežo, vendar je bil njegov zadetek po posredovanju VAR razveljavljen zaradi prepovedanega položaja.

Po odmoru se je razmerje moči povsem spremenilo. V 50. minuti je Morgan Rogers izkoristil neodločnost Unitedove obrambe, neovirano prodrl skozi njeno osrčje in z natančnim strelom premagal gostujočega vratarja.

Štirinajst minut pozneje se je položaj za Manchester United še poslabšal. Lisandro Martinez je v kazenskem prostoru z roko udaril Wesleyja Fofano, sodniki pa so po pregledu posnetka dosodili enajstmetrovko. Argentinec je prejel drugi rumeni karton in moral predčasno z igrišča, Cole Palmer pa je z bele točke podvojil prednost domačih.

Chelsea, ki ga vodi Xabi Alonso, je imel v nadaljevanju še nekaj priložnosti za izdatnejšo zmago. Estêvão je celo dosegel tretji zadetek, a je bil zaradi tesnega prepovedanega položaja razveljavljen, veliko priložnost pa je v zaključku zapravil tudi rezervist Valentin Barco. Na drugi strani je Bryan Mbeumo v sodnikovem dodatku zatresel prečko.

Londončani so tako popravili vtis po neprepričljivem prvem polčasu, ko so jih domači navijači z igrišča pospremili z žvižgi, in se povzpeli na četrto mesto prvenstvene lestvice. Povsem drugačno je razpoloženje v Manchestru, kjer bi lahko United konec tedna pričakal celo med zadnjimi tremi moštvi premier lige. Vprašanje, koliko časa bo Carrick še užival zaupanje vodstva kluba, je po novem razočaranju vse bolj aktualno.