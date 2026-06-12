Bosna in Hercegovina skoraj šokirala Kanadčane

Sogostiteljica letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva Kanada se je na svoji uvodni tekmi v Torontu z Bosno in Hercegovino razšla z neodločenim izidom 1:1 (0:1). Druga tekma v skupini B med Katarjem in Švico se bo v soboto v San Franciscu pričela ob 21. uri po srednjeevropskem času.

Na stadionu BMO Field v Torontu je prvič završalo v 17. minuti, ko se je v lepi priložnosti znašel Jonathan David, njegov strel z enajstih metrov pa je bil preslaboten in lahek plen za gostujočega vratarja Nikolo Vasilja. Le štiri minute kasneje so bili na nogah navijači iz BiH, po kotu z leve strani je Sead Kolašinac žogo podaljšal do Jova Lukića, ki jo je iz neposredne bližine z glavo pospravil v mrežo.

Začetek drugega polčasa je bil izjemno razburljiv. Kanadčani so v 53. minuti izpeljali kombinirano akcijo, po njej se je v sijajni priložnosti znašel Richie Laryeaa, gol pa je s pogumnim posredovanjem v zadnjem hipu preprečil Kolašinac.

Lep zadetek Kanadčanov za izenačenje in končni izid 1:1. FOTO: Michael Steele/AFP

V naslednji minuti so nogometaši iz BiH izpeljali bliskovit nasprotni napad, zaključni strel Ermedina Demirovića pa je zaustavil domači vratar Maxime Crepeau. Do konca dvoboja so nogometaši z javorjevim listom na prsih imeli terensko premoč, v 79. minuti pa so le našli način, da prelisičijo strnjeno obrambo zmajev, kot imenujejo nogometaše iz BiH. Strelec izenačujočega gola je bil rezervist Cyle Larin, ki se je najprej lepo ogradil na robu kazenskega prostora, nato pa še z natančnim strelom postavil končni izid na dvoboju.