Finale lige prvakov: Mikel Arteta z nekaj presenečenji v prvi postavi

V Budimpešti je vse pripravljeno za tekmo sezone v klubskemu nogometu. Ob 18. uri se bosta na Ferenc Puskás Areni v madžarski prestolnici pomerila Arsenal in PSG. Po ocenah otoških medijev naj bi se na prizorišču zbralo okrog 100 tisoč pristašev topničarjev, ki so v številčni premoči.

Znani sta tudi prvi enajsterici. Ahcraf Hakimi in Ousmane Dembélé, ki sta bila pred srečanjem vprašljiva, sta v prvi enajsterici pri četi Luisa Enriqueja, ki brani lansko zmago. Pri Arsenalu je Mikel Arteta v prvo postavo v konici napada umestil Kaija Havertza, nekoliko presenečata tudi Cristhian Mosquera v obrambi in 19-letni Miles Lewis-Skelly v vezni liniji. Nekoliko presenetljivo so na klopi Eberechi Eze, Riccardo Calafiori, Noni Madueke in Viktor Gyökeres.

Dvoboj med Arsenalom in PSG-jem se bo v Budimpešti začel ob 18. uri. Na tribunah se že zbirajo številna velika imena mednarodnega nogometa, pred srečanjem pa bo v slogu ameriških tekmovanj na sporedu še koncert rokovske skupine The Killers.

Cene za goste iz Francije ter z Otoka so ugodne

Za Angleže, teh je pri naših sosedih okrog 100 tisoč in Francoze bodo cene pri naših sosedih zelo ugodne, saj je na Madžarskem povprečna cena cappuccina med dvema in štirimi evri, v Parizu in Londonu pa ta znaša dobrih pet evrov. Na samem štadionu so cene kakopak nekoliko višje, a za goste še vedno zmerne. Za pol litra piva morajo navijači odšteti 2900 forintov, kar znaša dobrih osem evrov. Četudi lahko navijači po mestu to pijačo dobijo po precej bolj ugodni ceni, se zagotovo ne bodo pritoževali.