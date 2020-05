»Nogomet del procesa normalizacije življenja po 2. svetovni vojni in tudi zdaj«  

Nadaljevanje nemškega nogometnega prvenstva je bilo uspešno.

Borussia Dortmund deluje kot odlično naoljen nogometni stroj.

Kevin Kampl (29) najstarejši igralec Leipziga v tekmi s Freiburgom.



Nogomet pomaga predvsem preprostim ljudem, da se ne počutijo osamljene

Tako sta se veselila gola v zadnji včerajšnji tekmi Bayernova aduta Robert Lewandowski (desno) in Serge Gnabry. FOTO: Reuters

60 odstotkov Nemcev, ki so imeli prižgan televizor, si je v soboto ogledalo tekmo bundeslige



Kampl najstarejši, toda po igrišču je tekel kot mladenič

Takole sta se pripravljala na začetek tekme s Freiburgom tudi Leipzigova asa Timo Werner in Kevin Kampl. FOTO: Reuters

Borussia je v porurskem derbiju zmlela Schalke, Leipzig je doživel hladno prho na svojem štadionu v tekmi s Freiburgom, po šestih mesecih se je vrnil na igriščein navdušil s svojo predstavo. To je povzetek 26. kola nemškega nogometnega prvenstva, nadaljevanja bundeslige, ki je močno odmevalo domala v vsej svetovni športni družini.Razplet osmih tekem – zadnja bo drevi v Bremnu – so komentirali tudi zvezdniki iz drugih prvenstev po stari celini, košarkarske lige NBA, drugih panog in tudi politiki. Potem ko je zeleno luč za zagon bundeslige prižgala, naj bi si del ene od tekem ogledal celo. Uspešna vrnitev Nemcev je žela pozornost večine svetovnih medijev – posebne večstranske analize so že v soboto krasile tudi vse športne dnevnike –, tudi tradicionalnih rivalov Angležev.Eden od kolumnistov Guardiana, uglednega britanskega časnika s podobnim profilom bralcev, kot jih premore Delo, je zgovorno komentiral vrnitev bundeslige: »Prav je, da smo pred nekaj meseci, toda ob prebujanju celotne industrije. Lahko mu očitamo samozadostnost, toda njegovo poslanstvo ni le v denarju, saj pomaga predvsem preprostim ljudem, da se ne počutijo tako osamljene. Prav nogomet je bil del procesa normalizacije med drugo svetovno vojno in po njej, česar so se zavedali tudi najvplivnejši politiki. Podobno je danes – najprej v Nemčiji …«Verjetno kar drži: tudi v najmočnejši državi Evropske unije so bili presenečeni nad gledanostjo prvih osmih tekem, ki so ponudile veliko dobrega nogometa. Izpostaviti velja strahovito lahkotnost v igri, s katero je Borussia v derbiju zmlela Schalke s 4:0. Priljubljena BVB premore v svojih vrstah več odličnih asov za lepšo prihodnost klubske vitrine in svojih financ.(19) je prvi načel mrežo gostov iz bližnjega Gelsenkirchna in je le najdragocenejši prodajni eksponat v rumeno-črni vitrini. V resnici sodita med starejše le(31) in(34), branilca, ki varujeta hrbet hitronogim mladeničem v igri bliskovitih nasprotnih napadov.Kljub bogati tradiciji medsebojnih tekem se je šele prvič primerilo, da Borussia ni prejela gola v nobenem od dveh porurskih derbijih v isti sezoni. Schalkeju je v bolj slabo tolažbo, da bo zapisan v zgodovino kot prvi klub, ki je opravil pet menjav med tekmo bundeslige. Morda gostov ne bi rešilo niti enajst svežih fantov, tako odlična je bila Borussia, četudi je njen trenerpogrešal imena, kakršna soin, zvezdnikainpa sta sedela na klopi za rezerve.V Dortmundu kljub vsemu ne igrajo najmlajši nogometaši v Nemčiji. Pozor, spopad Leipziga in Freiburga ni zaznamoval le presenetljiv remi (1:1), pač pa dejstvo, da je bil najstarejši član domače enajsterice –(29). Kljub temu je bil prav nekdanji slovenski reprezentant najvidnejši na celotnem igrišču. Kljub več kot šestmesečni odsotnosti z igrišč zavoljo okrevanja po operaciji gležnja je osvajal prostor, kot bi imel pljuča sinjega kita; z 11,7 km je pretekel največ med vsemi rdečimi biki. Da je v drugem polčasu prinesel gostiteljem vsaj točko z asistenco za izenačujoči gola, šteje še več. Ob tem je dobil Kampl največ dvobojev (17) in oddal natančno 92 odstotkov žog!»Nisem ga želel postaviti na 'osmico', saj je Kevin nogometaš, ki se počuti najbolje, če je svoboden po celem igrišču. Ko je v drugem polčasu igral tako, je bil res odličen,« je ocenil Leipzigov trener. »Petkrat smo bili sami pred vrati, priigrali smo si priložnosti za dve tekmi, ne za eno. Morali bi zabiti še en gol, tri točke bi nam prišle še kako prav,« je dodal Kampl, ki bo 30 let dopolnil 30. junija. Rojstnodnevno darilo naj bi bila nova pogodba – sedanja poteče čez leto dni –, ki jo v klubu že pripravljajo.