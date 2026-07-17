Ne le nogomet, pred in med finalom mundiala Američani pripravljajo velik šov

Že pred nedeljskim finalom svetovnega nogometnega prvenstva med Španijo in Argentino bo štadion New York New Jersey v East Riversidu gostil spektakularno zaključno slovesnost, na kateri bodo nastopila nekatera največja imena svetovne glasbene, filmske, pa tudi vplivniške scene.

Med nastopajočimi bosta denimo sloviti britanski pevec Robbie Williams, ki bo zagotovo zapel svojo veliko uspešnico Angels in italijanska zvezdnica Laura Pausini. Slednja je javnost navdušila že na letošnjih olimpijskih igrah, ko je na odprtju zapela italijansko himno, na nogometnem prvenstvu pa bo ena redkih Italijanov, ki tam niso igrali že vse od leta 2014. Nastopila bo tudi ameriška pevka Nicole Scherzinger, svoj prostor pod soncem pa bo dobil še kontroverzni spletni ustvarjalec IShowSpeed, ki je na mundialu sicer navijal za Cristiana Ronalda.

Williams, Pausinijeva in Scherzingerjeva so namreč soavtorji Fifine himne na tem mundialu, ki nosi naslov Desire. Poseben gost prireditve bo hollywoodski igralec Tom Cruise, ameriško himno pa bo pred začetkom finala zapela z oskarjem, grammyjem, emmyjem in tonyjem nagrajena Jennifer Hudson.

Zaključna slovesnost se bo začela 90 minut pred uvodnim žvižgom Slavka Vinčića, po naše torej ob 19.30, po napovedih Mednarodne nogometne zveze (Fife) pa bo »simbolično zaokrožila turnir, ki je prvič v zgodovini potekal z 48 reprezentancami ter v treh državah gostiteljicah – ZDA, Kanadi in Mehiki«.

Ob polčasu finalne tekme bo Fifa po ameriško prvič v zgodovini svetovnih prvenstev pripravila tudi veliki glasbeni šov po zgledu spektakla, ki že desetletja spremlja finale lige ameriškega nogometa NFL. Na odru štadiona bodo nastopili Justin Bieber, Madonna, priznana ljubiteljica nogometa Shakira, južnokorejska skupina BTS in priznani venezuelski dirigent Gustavo Dudamel. Program je v sodelovanju s Fifo pripravil Chris Martin, pevec britanske skupine Coldplay.

Spektakel med polčasom bo imel tudi dobrodelno noto. Organizatorji ga bodo namenili podpori Fifinemu skladu Global Citizen Education Fund, katerega cilj je zbrati 100 milijonov ameriških dolarjev za izboljšanje dostopa otrok do kakovostnega izobraževanja po svetu. Gre za eno največjih dobrodelnih pobud, ki jih je Mednarodna nogometna zveza doslej povezala s svetovnim prvenstvom.

Vrata štadiona bodo odprli štiri ure pred začetkom finala, gledalce pa poleg zaključne slovesnosti čaka še več spremljevalnih dogodkov in zabavnega programa. Finale med Španijo in Argentino se bo začel ob 21. uri po našem času. Američani so nogometno javnost vznemirili še z eno »ameriško« potezo – po zgledu tamkajšnjih športov bodo prvaki po tekmi prejeli posebne pozlačene prstane