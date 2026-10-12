Najstnik vdrl na igrišče, se slikal z zvezdnikom in dobil visoko kazen

Trinajstletnega nizozemskega navijača je želja po fotografiji z reprezentantom Tijjanijem Reijndersom drago stala. Ker je med tekmo lige narodov med Nizozemsko in Nemčijo vdrl na zelenico, mu je tamkajšnja nogometna zveza prepovedala obiskovanje stadionov za pet let, plačati pa bo moral tudi 100 evrov kazni.

Mladenič je med obračunom v Amsterdamu stekel proti nizozemskemu vezistu, s katerim je želel posneti skupno fotografijo. Njegovo dejanje ni naletelo na razumevanje vodilnih pri nizozemski nogometni zvezi, ki so poudarili, da je varnost nogometašev na prvem mestu in da gledalci pod nobenim pogojem ne smejo vstopati na igralno površino.

Dogodek bi lahko imel tudi finančne posledice za najstnikove starše. Če bi Evropska nogometna zveza (Uefa) zaradi vdora na igrišče kaznovala nizozemsko zvezo, bi ta lahko od staršev zahtevala povračilo nastalih stroškov.

Srečanje, ki je bilo 24. septembra v Amsterdamu, se je sicer končalo brez zmagovalca, z izidom 1:1.