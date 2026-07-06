Nogomet je ventil. Težava nastane, ko iz igre naredimo mašino

Nogomet je v teh dneh spet dokazal, da ne potrebuje veliko, da ustavi svet. Ena žoga. En gol. En poraz Brazilije. En zadetek Erlinga Haalanda preveč. In milijoni ljudi, ki naslednje jutro ne govorijo več o vremenu, službi ali dopustu, ampak o tem, kako je Norveška izločila Brazilijo.

Ena od skrivnosti mundiala je, da ljudem dovoli, da za kratek čas izstopijo iz svoje zadržanosti. Da pokažejo veselje, razočaranje, strah, upanje in pripadnost. Foto: Roberto Hernandez Reuters

Mundial je prišel v fazo, ko ni več popravnih izpitov. Mehika, ena od gostiteljic, je izpadla po trilerju z Anglijo. Brazilija je končala svojo zgodbo. Francija in Maroko sta že v četrtfinalu. Norveška in Anglija bosta igrali za polfinale. Nocoj pa prihaja evropski večer z največjo napetostjo: Portugalska proti Španiji, nato še nočna tekma ZDA proti Belgiji. To so trenutki, ko nogomet preseže športni koledar.

Preseli se v dnevne sobe, lokale, nočne izmene, telefone, družinske pogovore in jutranje komentarje ob kavi. Nekateri tekme gledajo zaradi taktike. Drugi zaradi reprezentance. Tretji zaradi navade. Četrti zato, ker se med svetovnim prvenstvom zdi skoraj nevljudno ne vedeti, kdo je izpadel.

Dr. David Zupančič strastno navija, vendar nasilja ne tolerira. Nogomet lahko sprosti napetost. Ne sme pa je spremeniti v agresijo. Foto: Jože Suhadolnik/Delo

v nogometu vidi predvsem nekaj drugega. Povezovanje ljudi. Najlepši trenutek nogometa včasih ni sam gol, ampak tisto, kar se zgodi sekundo pozneje. V vsakdanjem življenju bi bilo recimo objemanje tujcev čudno. Med nogometno tekmo je skoraj logično.

To je ena od skrivnosti mundiala. Ljudem dovoli, da za kratek čas izstopijo iz svoje zadržanosti. Da pokažejo veselje, razočaranje, strah, upanje in pripadnost. Da so glasnejši, mehkejši, bolj otroški in bolj skupinski, kot si dovolijo biti ob običajnem ponedeljku.

Nogomet je ventil. Ventil za stres, utrujenost, napetost in tisti del človeka, ki mora nekam odložiti preveč zadrževanih čustev. Toda ventil ni izgovor. Zupančič sicer strastno navija, vendar nasilja ne tolerira. Nogomet lahko sprosti napetost. Ne sme pa je spremeniti v agresijo. To je meja, ki jo mora znati priznati vsaka navijaška kultura.

Ja, Brazilija je šla domov, Mehika tudi. Nekateri navijači bodo še dolgo govorili, da je bilo nepravično. Drugi bodo odprli novo vrečko čipsa in čakali naslednjo tekmo. Tretji bodo spet rekli, da jih nogomet sploh ne zanima, a bodo vseeno vprašali, kdo igra nocoj.

Takšen je mundial, svetovno prvenstvo v nogometu, cikus, šov, ali "disneyland", ki v resnici ne da rezultatov 2: 1 ali 3: 2, ampak trenutek, ko človek ob tujem veselju za hip ni več tujec.

OFSAJD. Vsi gledamo isto tekmo. Nekateri v njej vidijo tudi objem neznanca. Spremljajte SP 2026 na www.delo.si in serijo podkastov Supermoč.