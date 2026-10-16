Znano, komu je NZS namenila finančno podporo

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije (NZS) je na četrtkovi seji na Ptuju potrdil razdelitev 3,74 milijona evrov za slovenske nogometne klube, infrastrukturo in kritje stroškov tekmovanj. Ob tem je zaradi odstopa predsednika nadzornega odbora Primoža Lončarja sklical izredno skupščino NZS.

Največji delež sredstev, skoraj tri milijone evrov, bodo klubi v sezoni 2026/27 prejeli iz naslova trženja medijskih in sponzorskih pravic. Prvoligašem bo pripadlo 2,34 milijona evrov, drugoligašem 272.400 evrov, tretjeligašem pa 22.400 evrov. Sredstva so namenjena tudi pokalnemu tekmovanju, mladinski ligi in ženskemu nogometu.

Za izboljšanje nogometne infrastrukture bo NZS iz programa UEFA HatTrick namenila 420.000 evrov. Denar bodo prejeli projekti v Kopru, Dekanih, Beltincih, na Jesenicah, v Slovenskih Konjicah, Mariboru in Kidričevem. Največ, 120.000 evrov, bo občina Jesenice prejela za nove reflektorje in tribuno v športnem parku Podmežakla.

1700 brezplačnih žog

Dodatnih 349.562 evrov bo NZS namenila kritju stroškov uradnih oseb v mladinskih in ženskih nogometnih ter futsal tekmovanjih. Klubi bodo prejeli tudi 1700 brezplačnih uradnih žog.

Izvršni odbor je potrdil še črpanje 528.963 evrov iz programa FIFA Forward za razvoj članskih reprezentanc v letih 2026 in 2027.

Zaradi odstopa Primoža Lončarja s položaja predsednika nadzornega odbora je NZS za 19. november sklicala izredno skupščino, na kateri bodo izvolili njegovega naslednika. Ta bo funkcijo opravljal do izteka mandatnega obdobja leta 2029.