Nogomet kmalu kot košarka: ustavljanje ure in 60-minutne tekme

V kolumni za Daily Mail se je Mark Clattenburg, ki je dolga leta sodil v angleški premier league in elitnih tekmovanjih pod okriljem Evropske nogometne zveze, dotaknil morebitnih sprememb pravil, o katerih je bilo veliko govora v zadnjih letih. Clattenburg je omenil upokojenega kolega Pierluigija Collino, Mednarodno nogometno zvezo (FIFA) in njen Mednarodni odbor za nogometna pravila (IFAB), ki delajo na novostih.

»Sodniki vemo, da je sodniški podaljšek kočljiva tema. Ekipa, ki zmaguje, si ga želi manj, tista, ki zgublja, pa več,« je zapisal Clattenburg. »Mislim, da je obstaja rešitev za vse to: 60-minutne tekme in ustavljanje ure. Deluje v košarki, delovalo bi tudi v nogometu.«

Tudi o tekmi Real – Man. City

Dodal je, da bi uro ustavljali vsakič, ko bi šla žoga z igrišča, ko bi igro ustavili zaradi poškodbe ali ko bi sodnik delil opomine. Dotaknil se je tudi povratne tekme polfinala lige prvakov v Madridu, kjer je Real po golu Karima Benzemaja za vodstvo s 3:1 v podaljšku povsem omrtvičil igro Manchester Cityja s številnimi prekinitvami.

»Trenerji so se hudovali name ob koncu tekem, ker sem jih namesto za dve minuti podaljšal za tri. Igralci so mi govorili, da sem jih oškodoval, navijači so me zmerjali s tem in onim zaradi istega 'zločina'. Kot da bi tistih dodatnih 60 sekund, ki jih niso bili deležni, predstavljalo ključni razlog za to, da jim ni uspelo doseči želenega rezultata,« je dodal Clattenburg.

»Glede na to, kako so igralci Reala v sredo zvečer želeli izrabili vsako sekundo, ki so jo v drugem delu podaljška lahko, je bil Manchester City vse prej kot navdušen nad le tremi minutami podaljška. Še manj navdušeni so bili, ko je sodnik za konec tekme zapiskal 10 sekund prej.«