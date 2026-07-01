Matjaž Jakopič: Strokovnost ni možnost. Je edina pot!

Matjaž Jakopič, avtor knjige Nogomet nogometu, zagovarja skupni prepoznavni in učinkovit model razvoja slovenskih klubov in reprezentanc.

V času, ko slovenski nogomet dosega občasne odmevne uspehe, se hkrati vse pogosteje odpira vprašanje, ali so ti rezultati posledica sistemskega razvoja ali predvsem plod posameznih generacij, posameznikov in naključnih okoliščin. Na to vprašanje poskuša odgovoriti knjiga znanega strokovnjaka Matjaža Jakopiča z naslovom Nogomet nogometu. V njej najdemo poglobljen strokovni razmislek o stanju, organizaciji in prihodnosti slovenskega nogometa. Upokojeni trener Matjaž Jakopič je bil med drugim dvanajst let vodja tehničnega sektorja pri Nogometni zvezi Slovenije (NZS). Bil je tudi glavni ideolog celovitega razvoja in predsednik NK Ježica, ki se je po združitvi z NK Črnuče uvrstil v 1. SNL, pozneje pa je klub prevzel Joc Pečečnik in ustvaril NK Interblock. Jakopič je v krajših obdobjih svoje ...