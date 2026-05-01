Nogomet kot most miru med Palestino in Izraelom, a ne še takoj

Mednarodna nogometna zveza (FIFA) se je na 76. kongresu v Vancouvru v Kanadi osredotočila na sporočila enotnosti, miru in povezovalne vloge nogometa v svetu, hkrati pa so se okrepile tudi politične in institucionalne podpore aktualnemu predsedniku Gianniju Infantinu.

Infantino je v uvodnem nagovoru poudaril, da bo prihajajoče svetovno prvenstvo v Severni Ameriki priložnost za povezovanje narodov in promocijo harmonije ter spoštovanja. Izpostavil je, da bo turnir združil vseh 48 sodelujočih reprezentanc in da ima nogomet moč graditi mostove v razdeljenem svetu. Ob tem je omenil tudi pomen vključevanja vseh članic FIFA, med drugim Irana, ter poudaril, da mora nogomet ostati prostor povezovanja.

Na kongresu sta svoja stališča predstavili tudi Palestinska nogometna zveza (PFA) in Izraelska nogometna zveza (IFA), kar je znova pokazalo na občutljivost razmer v regiji. Čeprav je Infantino pozval k uporabi nogometa kot orodja za gradnjo mostov, je bil simbolni razkol viden tudi pri uradnem fotografiranju, saj je predstavnik Palestine zavrnil skupno fotografijo z izraelskim delegatom.

Gianni Infantino s prvim človekom Palenstinske nogometne zveze Džibrilom Rajubom. FOTO: Jennifer Gauthier/Reuters

Kongres je potrdil tudi letno poročilo in proračun za obdobje 2027–2030, ki predvideva rekordne prihodke FIFA v višini 14 milijard ameriških dolarjev (10,4 milijarde evrov). Program razvoja nogometa Forward bo še naprej namenjal sredstva vseh 211 članicam, skupno pa naj bi dosegel 2,7 milijarde dolarjev.

Ob robu kongresa se je dodatno utrdila tudi politična podpora Infantinu. Afriška nogometna konfederacija (CAF) je na sestanku v Vancouvru soglasno podprla njegovo ponovno kandidaturo za mandat 2027–2031, kmalu zatem pa je enako stališče zavzela tudi Azijska nogometna konfederacija (AFC). Pred tem je podporo izrekla že južnoameriška zveza CONMEBOL, ki izpostavlja njegove zasluge pri globalnih nogometnih projektih, vključno z organizacijo svetovnega prvenstva 2030.

Infantino je ob tem tudi uradno napovedal, da bo leta 2027 znova kandidiral za predsednika FIFA. Volilni kongres bo 18. marca 2027 v Rabatu v Maroku, pred tem pa bo FIFA še letos izvedla izredni kongres, na katerem bodo določeni gostitelji ženskih svetovnih prvenstev 2031 in 2035.