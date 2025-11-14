Miran, Mile, Rudi, Zlatko vedo: Še vedno je mogoč nov veseli november

Popotovanje po cesti spominov ... Še vedno se ne več tako mladim navijačem dvignejo kocine, ko se spomnijo na 17. november 1999. V zasneženem Kijevu je fantomski gol Pavlina prinesel zgodovinsko uvrstitev Slovenije na veliko tekmovanje, EP 2000 v Belgiji in na Nizozemskem. Takoj po zadnjem sodnikovem žvižgu se je na ulicah slovenskih mest začelo rajanje in množica se je valila proti brniškemu letališču ter pričakala heroje Srečka Katanca.

Eden od njih je bil Ačimović, ki je štiri dni prej, 13. novembra 1999, za Bežigradom s polovice igrišča presenetil Aleksandra Šovkovskega. Pred tem je Zlatko Zahović izničil zgodnji zadetek zvezdnika Andreja Ševčenka. Slovenija dokončno ni bila več zgolj smučarska dežela, trio Kreslin-Lovšin-Predin pa je dobil navdih za pesem Slovenija gre naprej, ki je v hipu ponarodela ...