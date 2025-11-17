Kot Kosovo v Stožicah, Bosna bo imela 12. igralca na Dunaju

V Stožicah smo se čudili, ker je imelo Kosovo bolj bučno podporo s tribun kot bleda reprezentanca Matjaža Keka, podobno bo v torek zvečer na Dunaju (20.45), kjer se bosta v odločilni tekmi za neposredno uvrstitev na SP 2026 pomerili Avstrija ter Bosna in Hercegovina. Goste bo po nekaterih ocenah spodbujalo od 20.000 do 25.000 rojakov iz vse Evrope, pa tudi širše ...

»Že 30 let živimo v ZDA, ampak ljubezen do Bosne se nikdar ni zmanjšala. Na Dunaj sem pripeljal sina za njegov 18. rojstni dan. Verjamem, da bo dobil najlepše darilo in da bomo Bosno lahko gledali na SP v živo na štadionih,« je za Dnevni Avaz povedal Mirsad Čaušević iz Chicaga.

Reprezentanca Sergeja Barbareza blesti v kvalifikacijah, nazadnje je v Zenici s 3:1 premagala neposredno konkurentko Romunijo in si že zagotovila najmanj dodatne kvalifikacije konec marca. Prvi gol za domače je dosegel kapetan in glavni zvezdnik Edin Džeko iz Fiorentine ter izenačil na 1:1, nakar sta zmago »zmajem« zagotovila 20-letni Esmir Bajraktarević iz PSV in Haris Tabaković iz Borussie Mönchengladbach.

Sergej Barbarez uspešno vodi BiH. FOTO: Amel Emric/Reuters

Pred zadnjim kolom ima Avstrija 18 točk in BiH 16, gostom tako šteje zgolj zmaga na štadionu Ernst Happel, ki sprejme 50.000 gledalcev. Če ji ne bo uspelo, bo v četrtek čakala na žreb parov dodatnih kvalifikacij, ki bodo konec marca s polfinalom in finalom na eno tekmo. Od 16 reprezentanc se bodo na SP uvrstile zgolj štiri, zato je tekma v Avstriji še posebej pomembna.

Brez zapletov ni šlo, letalo za Dunaj bi moralo poleteti v ponedeljek opoldne, vendar, kot poroča Oslobođenje, zaradi vetra v Sarajevu ni dobilo dovoljenja in je moralo čakati. Že prej se je zapletlo tudi pri Emirju Kariću, ki mu avstrijska nogometna zveza ni dala dokumentacije za spremembo športnega državljanstva, in tako v Avstriji rojeni član Sturma ni mogel debitirati za BiH proti Romuniji. Lahko se zgodi, da mu bo zeleno luč pravočasno prižgala Fifa mimo Avstrije, kar bi Barbarezu olajšalo sestavljanje ekipe, v kateri ne bo treh kaznovanih igralcev, Amarja Dedića, Nikole Katića in Dženisa Burnića.

Karić je igral za mlajše selekcije avstrijske reprezentance, za člansko pa ne.

Bosna in Hercegovina je samo enkrat nastopila na velikem tekmovanju, na SP 2014, kjer je premagala Iran, napredovanje iz skupine pa ji je preprečil neupravičeno razveljavljen gol Džeka proti Nigeriji.