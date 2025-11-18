Kekovi fantje bodo v Stockholmu popravljali vtis

Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20.45 igrala še zadnjo tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026. Izbranci Matjaža Keka nimajo več možnosti za preboj na mundial, si pa želijo popraviti slab vtis dosedanjega dela kvalifikacij, v katerem so še brez zmage. Gola niso dosegli na štirih tekmah zapored.

Čeprav so na zadnjem mestu, so Švedi uvrščeni v dodatne kvalifikacije prek lige narodov. Slovenci bodo torej edini iz skupine C ostali praznih rok. Vprašanje, ali bo Kek, ki je v prvem mandatu Slovenijo popeljal na SP 2010, v drugem pa na EP 2024, po koncu kvalifikacij podaljšal pogodbo z NZS. Med morebitnimi njegovimi nasledniki omenjajo Boštjana Cesarja, Zlatka Zahovića in celo celjskega trenerja Alberta Riero. Naslednje veliko tekmovanje bo euro 2028, ki ga bodo gostile Anglija, Škotska, Irska in Wales.

Slovenci bodo proti Švedom med drugim igrali brez Jana Oblaka, ki je zaradi poškodbe že končal kvalifikacije, in Petra Stojanovića, ki je na tekmi proti Kosovu dobil rdeči karton. Slovenija se je s Švedsko, ki jo po novem vodi Anglež Graham Potter, srečala petkrat, trikrat je remizirala, dvakrat pa izgubila.

Slovenci so kvalifikacije začeli z remijem doma proti Švedski, bilo je 2:2, in visokim gostujočim porazom proti Švici z 0:3. Pretekli mesec sta nato sledila še remija v gosteh proti Kosovu in doma proti Švici, obe tekmi sta se končali brez zadetkov, v soboto pa so doma izgubili proti Kosovu z 0:2. Zmagovalec skupine si bo priigral neposredno pot na mundial, ki bo prihodnje poletje v ZDA, Kanadi in Mehiki, drugouvrščeni pa bo šel v dodatne kvalifikacije.

Tekmo na štadionu Strawberry Arena, ki sprejme 50.000 gledalcev, bodo sodili Italijani na čelu z Mauriziem Marianijem. Na SP se bo neposredno uvrstila Švica, Kosovo bo igralo v dodatnih kvalifikacijah, če ne bo v Prištini zmagalo z neverjetno razliko.

Skupina B, danes (20.45)

Švedska – Slovenija

Kosovo – Švica