Izziv v Baslu, Vipotnik: Ko gre, gre; Kek: S pravim pristopom je mogoče vse

V Basel, kjer bo v ponedeljek zvečer pomembna tekma med Slovenijo in Švico v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, je dopotovala številčna slovenska delegacija, na čelu katere je predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović, ob njem pa je resorni minister Matjaž Han. Reprezentanco Matjaža Keka po dobri predstavi in remiju proti Švedski v Stožicah navdaja optimizem, da lahko v Švici iztrži pozitiven rezultat. Gostitelji so sicer samozavestni po visoki zmagi (4:0) proti Kosovu.

Pred poletom z brniškega letališča sta misli strnila strelec izenačujočega gola za 2:2 proti Švedski Žan Karničnik in selektor Kek. »To bo res ena dobra tekma, Švicarji so kakovosten tekmec z znanimi imeni v nogometu. Toda v Švico se podajamo polni samozavesti in z željo po najboljšem rezultatu. S svojo formo sem zadovoljen, v zadnjem času mi gre. Upam, da bom s tem nadaljeval. Ko napadalcu gre, mora samo čakati svoj trenutek, tudi če je to v zadnji minuti,« je povedal član Swanseaja.

Energije je dovolj, pravi. »Vse je v redu. Kratek čas je med tekmama, ampak imamo dobre fizioterapevte, ki so vse uredili in bomo jutri pravi. V tekmo moramo vstopiti dobro, vemo, da bo težje kot v petek. To je le gostovanje. Moramo dobiti druge žoge, dvoboje. Potem bomo lahko razvili svojo igro.«

Selektor Matjaž Kek je deloval zelo miren, to je že njegov zaščitni znak, čeprav se v njem dogaja marsikaj. »Vse poteka po običajnem ritmu. Še vedno čutimo posledice težke tekme v Stožicah,« je sprva dejal Kek in na vprašanje, kakšno se bodo lotili Švicarjev, odgovoril v svojem slogu: »Še vedno me sprašujete o stvareh, ki so za slačilnico. Zavedamo se moči Švice, kar je dokazala na prvi tekmi. Jasno pa je, da razmišljamo o svojih stvareh, kako jim parirati in kako jih tudi prisiliti, da se v določenih trenutkih tudi oni branijo.«

Matjaž Kek verjame, da lahko Slovenija parira Švici. FOTO: Voranc Vogel

Predstava proti Švedski vliva zmerni optimizem. »V določenih 'momentih' so imeli Švedi prevlado, ampak boljše priložnosti smo si ustvarili mi. Dejstvo je, da se zavedamo individualne kakovosti Švice in tudi njene moči kot ekipe. Poskušali bomo razviti te naše dobre stvari in zmanjšati nepotrebne napake na minimum, ker na tej ravni se kaznuje vsaka najmanjša napaka.«

Tekmi je težko primerjati, pravi. »Zdaj bomo na gostujočem igrišču. Oni so v nekem zaletu po visoki zmagi. Švica je reprezentanca, ki se stalno potrjuje na evropskih in svetovnih igriščih. Časa za trening in taktično pripravo je malo.«

Slovenci so se hrabro borili proti Švedski. FOTO: Voranc Vogel

Glede možnosti Slovenije v kvalifikacijah za SP. »Ni neka visoka matematika, kvalifikacije so kratke, kaj dosti možnosti za poprave ni, šteje vsaka točka, ker na koncu smo tudi Švedom vzeli dve. Poskušali bomo priti do pozitivnega rezultata tudi v Baslu. So pa Švicarji vsekakor favoriti. V prvem polčasu so dobesedno razbili Kosovo.«

Potrebne bo tudi nekaj rotacije. »Odpadel je Jan Mlakar zaradi poškodbe. Nekaj igralcev je, ki so utrujeni. Jutri imamo še ves dan. Igrali bodo tisti, ki bodo sposobni parirati v tempu. Ritem Švicarjev je zelo visok in nisem prepričan, če so vsi igralci dovolj sposobni za odigrati dve tako močni tekmi. Seveda, z voljnim momentom, motivom, željo in skupno idejo pa lahko marsikaj kompenziraš, kar se je videlo tudi proti Švedski,« je misli strnil Kek.