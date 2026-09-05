Slab dan Jana Oblaka, v dveh minutah prejel dva zadetka

Nogometaši Atletico Madrida so doživeli prvi poraz v novi sezoni španskega prvenstva. V četrtem krogu so izgubili na gostovanju pri Athletic Bilbau z 0:3.

Jan Oblak je moral na začetku drugega polčasa v dveh minutah dvakrat po žogo v svojo mrežo. Po slabem posredovanju obrambe Atletica je najprej zadel Nico Williams, nato pa še Robert Navarro. Končni izid je v zaključku tekme postavil Oihan Sancet.

V četrtem krogu sta tako izgubila oba velikana iz Madrida. Real je v soboto zvečer klonil proti Betisu z 0:1 in tako tudi vpisal prvi poraz v sezoni. Na vrhu razpredelnice je Barcelona, ki je še edini stoodstotni klub v la ligi in ki bo v nedeljo ob 16.15 gostovala v Valencii.