Slab dan Jana Oblaka, v dveh minutah prejel dva zadetka

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M. Ru., STA
5. 9. 2026 | 19:19
1:19
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Nogometaši Atletico Madrida so doživeli prvi poraz v novi sezoni španskega prvenstva. V četrtem krogu so izgubili na gostovanju pri Athletic Bilbau z 0:3.

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Jan Oblak je moral na začetku drugega polčasa v dveh minutah dvakrat po žogo v svojo mrežo. Po slabem posredovanju obrambe Atletica je najprej zadel Nico Williams, nato pa še Robert Navarro. Končni izid je v zaključku tekme postavil Oihan Sancet.

V četrtem krogu sta tako izgubila oba velikana iz Madrida. Real je v soboto zvečer klonil proti Betisu z 0:1 in tako tudi vpisal prvi poraz v sezoni. Na vrhu razpredelnice je Barcelona, ki je še edini stoodstotni klub v la ligi in ki bo v nedeljo ob 16.15 gostovala v Valencii.

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NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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