V Sloveniji rojeni branilec bo v Leedsu igral z Jako Bijolom

Angleški nogometni prvoligaš Leeds, kjer igra slovenski reprezentant Jaka Bijol, je v svoje vrste zvabil reprezentanta Bosne in Hercegovine Tarika Muharemovića, je danes sporočil klub iz premier league. Triindvajsetletni branilec, rojen v Ljubljani, se na Otok seli iz italijanskega Sassuola.

Muharemović, ki je na svetovnem prvenstvu zastopal barve bosanske izbrane vrste, je s Leedsom podpisal petletno pogodbo. Njegov prestop naj bi bil po poročanju medijev vreden približno 40 milijonov evrov.

V klub prihaja kot zamenjava za Pascala Struijka, ki se je junija pridružil rivalu v angleškem prvenstvu Brightonu, in bo v zadnji obrambni liniji družbo delal Bijolu. Prav Muharemović je bil tisti, nad katerim je Folarin Balogun storil zloglasni prekršek za rdeči karton, ki ga je naposled razveljavil Donald Trump.