Danijel Šturm: Na vsako tekmo moramo iti z miselnostjo, da zmagamo

Slovenski nogometni reprezentant Danijel Šturm je govoril o dolgem in zahtevnem reprezentančnem ciklu v ligi narodov, pričakovanjih pred prihajajočimi tekmami ter pomenu povezanosti ekipe.
Spomnil se je nepozabnega debija v ligi prvakov v dresu praške Slavije, na katerem je dosegel dva gola, a doživel poraz kljub dobri predstavi.
Napadalec je govoril tudi o tem, kako bo reprezentanca skušala nadomestiti odsotnost poškodovanega Benjamina Šeška. Šturm predstavlja jasen cilj že na prvih dveh domačih tekmah proti Škotski in Severni Makedoniji: »Jaz bom rekel šest točk.«
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