Danijel Šturm: Na vsako tekmo moramo iti z miselnostjo, da zmagamo

Slovenski nogometni reprezentant Danijel Šturm je govoril o dolgem in zahtevnem reprezentančnem ciklu v ligi narodov, pričakovanjih pred prihajajočimi tekmami ter pomenu povezanosti ekipe.

Danijel Šturm je v dresu praške Slavije debitiral v ligi prvakov in dosegel kar dva zadetka, a je njegovo moštvo na domačem stadionu kljub temu izgubilo proti francoskemu Lensu s 3:2. FOTO: Michal Cizek/AFP

Spomnil se je nepozabnega debija v ligi prvakov v dresu praške Slavije, na katerem je dosegel dva gola, a doživel poraz kljub dobri predstavi.

Slovenski nogometaši se v dobrem ozračju na Brdu pripravljajo na štiri tekme v ligi narodov. FOTO: Voranc Vogel

Napadalec je govoril tudi o tem, kako bo reprezentanca skušala nadomestiti odsotnost poškodovanega Benjamina Šeška. Šturm predstavlja jasen cilj že na prvih dveh domačih tekmah proti Škotski in Severni Makedoniji: »Jaz bom rekel šest točk.«