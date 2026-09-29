Negativen urok slovenskih nogometašev traja dve leti, ga lahko nocoj prekinejo?

Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi proti Severni Makedoniji lovila prvo zmago v novi sezoni lige narodov. Selektor Boštjan Cesar bo lahko računal na razigrane napadalce – Andraž Šporar, Aljoša Matko in Danijel Šturm so v dobrih formah, tudi Žan Vipotnik ni pozabil zabijati.

A proti Škotski pred nekaj dnevi niso uspeli izkoristiti priložnosti, ki so se jim ponudile predvsem (oziroma kar povsem) v prvem polčasu. To pa niti ni tako veliko presenečenje, glede na statistiko, ki našim nogometašem tudi pred tekmo s Severno Makedonijo ne gre v prid.

Boštjan Cesar je pred novim pomembnim izzivom. FOTO: NZS

Slovenija namreč že skoraj dve leti ni dosegla zadetka v prvih štiridesetih minutah tekme, zadnji je to storil Benjamin Šeško. Že tako ali tako Slovenija s pragmatičnim načinom igre nekdanjega selektorja Matjaža Keka ni dosegala veliko zadetkov, zadnji zadetek v prvih štiridesetih minutah pa so naši reprezentanti dosegli novembra leta 2024, ko so v Stožicah s 4:1 izgubili proti Norveški. Takrat je Šeško v 21. minuti izkoristil najstrožjo kazen in izenačil na 1:1, potem ko je mrežo Jana Oblaka že poprej zatresel Antonio Nusa.

Oceniti torej gre, da ima Slovenija veliko težav pri odpiranju tekem ter ustvarjanju priložnosti proti postavljeni obrambi. Proti Škotski je Andraž Šporar v obetavnem začetku tekme resda zadel, a je bil gol zaradi prepovedanega položaja razveljavljen.

Kdo ve, morda mu bo s soigralci nocoj uspelo prekiniti neslavni niz. Severna Makedonija ima namreč veliko težav – novo izvedbo lige narodov je odprla s porazom s 3:0 proti Švici, zmagala pa ni že več kot eno leto, potem ko je lani septembra premagala Lihtenštajn.