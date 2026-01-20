Senzacija: Manchester City klonil na Norveškem

Po premoru se nadaljuje tekmovanje v najelitnejšem mednarodnem klubskem nogometnem prvenstvu. V ligaškem delu lige prvakov so nogometaši Bodø/Glimta na Norveškem senzacionalno premagali veliko vrednejši Manchester City. V mestu, ki ima prbližno toliko prebivalcev kot Celje, je bil končni rezultat 3:1 za domače

Ti so bili izjemno nevarni predvsem v napadu. V 22. minuti je moštvo v vodstvo popeljal danski napadalec Kasper Hogh, ki je bil natančen še dve minuti pozneje, obakrat je asistiral Ole Blomberg. Tudi v drugem polčasu ni bilo za četo trenerja Pepa Guardiole nič lažje, v 52. minuti je iz prepovedanega položaja zadel Hakon Evjen, šest minut pozneje pa so domači po zadetku Jensa Haugeja povedli že s 3:0.

Še vedno ni bilo reakcije Guardiole, ki je na igrišču vztrajal z enako enajsterico igralcev, v kateri je bil denimo tudi Erling Haaland, ki se je pred domačimi navijači zelo slabo izkazal. Prednost Norvežanov je v 60. minuti nekoliko omilil Rayan Cherki in ko smo že mislili, da se nam obeta vrnitev sinje modrih, so ti doživeli nov šok. Po dveh rumenih kartonih v le 53 sekundah je igrišče zapustil Rodri in z igralcem manj je bilo upov na vrnitev konec.

V ledenem Almatyju so pri Kairatu gostovali nogometaši belgijskega Bruggeja, ki so dobro funkcionirali tudi pri zelo nizkih temperaturah in iztržili lepo zmago s 4:1.

Zvečer nas čaka še nekaj razburljivih tekem. Real Madrid v rezultatski krizi gosti Monaco, PSG gostuje pri Sportingu, Dortmund pa v Londonu pri Tottenhamu.

Glavni derbi sedmega kroga bo nocoj v Milanu, kjer na štadion San Siro k Interju prihaja Arsenal.