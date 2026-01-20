  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Senzacija: Manchester City klonil na Norveškem

    Po premoru so se danes nadaljevale tekme v ligaškem delu nogometne lige prvakov. Bodø/Glimt premagal Manchester City. Derbi med Arsenalom in Interjem.
    Erling Haaland je bil nemočen, v hladnem Glimtu se pred domačimi norveškimi oboževalci ni znašel. FOTO: Fredrik Varfjell/AFP
    Galerija
    Erling Haaland je bil nemočen, v hladnem Glimtu se pred domačimi norveškimi oboževalci ni znašel. FOTO: Fredrik Varfjell/AFP
    M. Ru.
    20. 1. 2026 | 20:47
    20. 1. 2026 | 20:54
    A+A-

    Po premoru se nadaljuje tekmovanje v najelitnejšem mednarodnem klubskem nogometnem prvenstvu. V ligaškem delu lige prvakov so nogometaši Bodø/Glimta na Norveškem senzacionalno premagali veliko vrednejši Manchester City. V mestu, ki ima prbližno toliko prebivalcev kot Celje, je bil končni rezultat 3:1 za domače

    image_alt
    Prvi strelec slovenske lige in celjski junak se seli v Budimpešto

    Ti so bili izjemno nevarni predvsem v napadu. V 22. minuti je moštvo v vodstvo popeljal danski napadalec Kasper Hogh, ki je bil natančen še dve minuti pozneje, obakrat je asistiral Ole Blomberg. Tudi v drugem polčasu ni bilo za četo trenerja Pepa Guardiole nič lažje, v 52. minuti je iz prepovedanega položaja zadel Hakon Evjen, šest minut pozneje pa so domači po zadetku Jensa Haugeja povedli že s 3:0. 

    Še vedno ni bilo reakcije Guardiole, ki je na igrišču vztrajal z enako enajsterico igralcev, v kateri je bil denimo tudi Erling Haaland, ki se je pred domačimi navijači zelo slabo izkazal. Prednost Norvežanov je v 60. minuti nekoliko omilil Rayan Cherki in ko smo že mislili, da se nam obeta vrnitev sinje modrih, so ti doživeli nov šok. Po dveh rumenih kartonih v le 53 sekundah je igrišče zapustil Rodri in z igralcem manj je bilo upov na vrnitev konec. 

    V ledenem Almatyju so pri Kairatu gostovali nogometaši belgijskega Bruggeja, ki so dobro funkcionirali tudi pri zelo nizkih temperaturah in iztržili lepo zmago s 4:1. 

    Zvečer nas čaka še nekaj razburljivih tekem. Real Madrid v rezultatski krizi gosti Monaco, PSG gostuje pri Sportingu, Dortmund  pa v Londonu pri Tottenhamu.

    Glavni derbi sedmega kroga bo nocoj v Milanu, kjer na štadion San Siro k Interju prihaja Arsenal. 

     

       

     

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Vredno branja

    Brez presenečenja: Boštjan Cesar novi selektor

    Slovenska reprezentanca spet z domačim strokovnjakom, in sicer s članom nekdanjega Kekovega štaba.
    Siniša Uroševič 20. 1. 2026 | 19:14
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Franko Kovačević

    Prvi strelec slovenske lige in celjski junak se seli v Budimpešto

    Prvo imel minule sezone nogometnega kluba iz Celja se po več tednih namigovanj naposled seli v madžarski Ferencvaros. Izzval bo Aljošo Matka.
    20. 1. 2026 | 17:33
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Novo obdobje

    Slovenski nogometaši imajo končno novega selektorja

    Nogometna zveza Slovenije je na mesto selektorja članske reprezentance imenovala nekdanjega pomočnika Matjaža Keka Boštjana Cesarja.
    20. 1. 2026 | 16:19
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ostri odzivi na Trumpove grožnje

    Nemška industrija ima Trumpa dovolj

    Gospodarstvo in tudi ekonomski svetovalci Merzeve vlade podpirajo protiukrepe.
    Barbara Zimic 19. 1. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Evropska obramba

    Grenlandija je poslance zavila v molk

    Vladno odločitev o tem, da na vojaško vajo Arktična odpornost pod vodstvom Danske pošlje dva častnika, sta komentirali le Levica in Svoboda.
    Novica Mihajlović 20. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Jurij Zrnec: Nikoli ne moreš biti pripravljen na izgubo najljubše osebe na svetu

    Jurij Zrnec o tem, kako je odigral najtežje prizore v filmu Belo se pere na devetdeset, lepih starih časih in zadregah, ki jih povzroča svojim otrokom.
    Lucijan Zalokar 18. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 7. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    nogometliga prvakovArsenalManchester City

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Evropski pokal

    Cedevita Olimpija po veliki zmagi povsem blizu drugemu mestu na lestvici

    Košarkarji Cedevite Olimpije so v 15. kolu evropskega pokala v Tivoliju igrali z romunskim Clujem. Čeprav so vmes doživeli krizo so vseeno iztržili zmago.
    20. 1. 2026 | 20:51
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Senzacija: Manchester City klonil na Norveškem

    Po premoru so se danes nadaljevale tekme v ligaškem delu nogometne lige prvakov. Bodø/Glimt premagal Manchester City. Derbi med Arsenalom in Interjem.
    20. 1. 2026 | 20:47
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Čezatlantska fronta

    Trump v Davos na pogovore o usodi Grenlandije

    Kdo vse naj bi se udeležil sestanka v švicarskih Alpah, danes še ni bilo znano.
    Peter Žerjavič 20. 1. 2026 | 20:04
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Inženirka leta

    Inženirka leta 2025 je Eva Pirc iz Dewesofta

    Razvojna inženirka za elektroniko mladim želi približati inženirstvo kot ustvarjalen poklic, kot delo, v katerem znanje, ki ga poganja domišljija, premika meje.
    Milka Bizovičar 20. 1. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Čezatlantska fronta

    Trump v Davos na pogovore o usodi Grenlandije

    Kdo vse naj bi se udeležil sestanka v švicarskih Alpah, danes še ni bilo znano.
    Peter Žerjavič 20. 1. 2026 | 20:04
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Inženirka leta

    Inženirka leta 2025 je Eva Pirc iz Dewesofta

    Razvojna inženirka za elektroniko mladim želi približati inženirstvo kot ustvarjalen poklic, kot delo, v katerem znanje, ki ga poganja domišljija, premika meje.
    Milka Bizovičar 20. 1. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo