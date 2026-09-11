Benjamina Šeška in soigralce pred derbijem opozarjajo na prekletstvo

Manchester United bo nedeljski mestni derbi z Manchester Cityjem pričakal okrepljen z visoko zmago v ligi prvakov, a statistika rdečim vragom ne napoveduje nujno prijetnega večera. United je ob vrnitvi med evropsko elito s 4:0 odpravil azerbajdžanski Sabah, med strelce pa se je vpisal tudi Benjamin Šeško.

Slovenski napadalec je tik pred odmorom zadel za 3:0 in tako dosegel drugi gol na dveh zaporednih tekmah, potem ko je bil uspešen že ob remiju z Evertonom. Trener Michael Carrick je pred derbijem poudaril, da se Šeško po skoraj trimesečni odsotnosti zaradi poškodbe vrača v pravo formo.

Unitedu sicer pred obračunom s Cityjem preteklost ne govori v prid, otoški mediji opozarjajo na pravo prekletstvo. Na zadnjih 15 mestnih derbijih je zmagal petkrat, kar šestkrat pa je proti mestnemu tekmecu izgubil po tem, ko je predhodno tekmo dobil. Nazadnje se je to zgodilo v prejšnji sezoni, ko je po zmagi nad Burnleyjem s 3:2 proti Cityju izgubil z 0:3.

City na derbi prihaja s stoodstotnim ligaškim izkupičkom pod vodstvom Enza Maresce, United pa je prvenstvo začel precej bolj neprepričljivo. Že na prvi tekmi sezone so rdeči vragi izgubili proti Hull Cityju. A po uspešni tekmi v ligi prvakov je morala na vrhuncu in zagotovo si gre obetati zanimive tekme, ki bo v nedeljo na sporedu ob 17.30.