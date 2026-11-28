Prva domača tekma Mauricia Pochettina na klopi Manchester Uniteda se je končala z žvižgi. Brentford je na Old Traffordu slavil s 4:0 in tam zmagal prvič po letu 1937. United je po dvanajstih tekmah pri eni zmagi in osmih točkah. Zaseda predzadnje mesto, v nedeljo pa lahko pade na dno, če Crystal Palace premaga Hull City.

Brentford je večino dela opravil že v prvem polčasu. Callum Wilson je v 19. minuti po podaji Danga Ouattare našel prostor med dvema branilcema in premagal Senna Lammensa. Trinajst minut pozneje sta ista igralca izpeljala še protinapad za 2:0. Kristoffer Ajer je v 82. minuti po kotu dosegel tretji gol, Kevin Schade pa je v sodnikovem dodatku postavil končni izid.

Pochettino je prejšnji teden nasledil Michaela Carricka in že na prvi tekmi na Anfieldu izgubil z 0:4 proti Liverpoolu. United je tako prvič po decembru 1963 dve zaporedni prvenstveni tekmi izgubil z najmanj štirimi goli razlike. »Ostati moramo skupaj in izboljšati igro. Vedeli smo, v kakšen položaj prihajamo,« je po tekmi za Reuters dejal Argentinec.

Leeds do tretje zaporedne zmage

Na Elland Roadu je Leeds s 3:0 premagal Coventry in se z 20 točkami povzpel na šesto mesto, tik za Brentford. Dominic Calvert-Lewin je zadel v 41. minuti, Sean Longstaff pa je še pred odmorom podvojil prednost in v 66. minuti dosegel svoj drugi gol. Slovenski reprezentant Jaka Bijol je tretjo zaporedno zmago Leedsa spremljal s klopi.