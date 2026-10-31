Olimpija je z veliko zmago utišala Ljudski vrt, petarda v vratih Radomelj

Večni derbi v Ljudskem vrtu je pripadel Olimpiji, ki je pred 9600 gledalci slavila z 1:0. Edini zadetek je v drugem polčasu dosegel Indrit Tuci, Mariborčani pa so lahko obžalovali predvsem neučinkovitost v prvem delu tekme.

Mariborčani so se želeli pred domačimi navijači odkupiti za visok poraz v Kopru (0:4), toda večni tekmeci iz Ljubljane so jim zadali nov udarec. Čeprav so vijoličasti večji del prvega polčasa narekovali ritem in si pripravili precej lepše priložnosti, so se na koncu veselili nogometaši Olimpije. Mož odločitve je bil Indrit Tuci, ki je v 56. minuti izkoristil eno redkih izrazitejših priložnosti gostov in poskrbel za nove tri točke Ljubljančanov.

Začetek dvoboja je bil živahen, obe moštvi pa sta že v uvodnih dvajsetih minutah zatresli mrežo, vendar sta bila zadetka Marvina Cunija in Tia Cipota zaradi prepovedanega položaja razveljavljena. Nato so pobudo prevzeli gostitelji, ki so bili najbližje vodstvu v 27. minuti. Cipot je izkoristil napako ljubljanske obrambe, preigral vratarja Matevža Vidovška in žogo poslal proti praznim vratom, a je v zadnjem trenutku pred golovo črto posredoval Luis Perea.

Prav kolumbijski branilec je bil eden ključnih mož Olimpije v prvem polčasu. Tik pred odmorom je preprečil še nevaren poskus Jana Repasa, medtem ko je Nejc Viher z roba kazenskega prostora meril tik mimo vrat. Maribor je bil nevarnejši, a svoje premoči ni znal pretvoriti v vodstvo.

Tuci junak tekme

Kaznovan je bil kmalu po začetku drugega polčasa. Kristjan Bendra je v 56. minuti prodrl po desni strani in poslal natančno podajo pred vrata, kjer je Tuci s približno petih metrov z volejem premagal Tevo Gardiesa, ki je med mariborskima vratnicama nadomeščal kaznovanega Ažbeta Juga.

Olimpija je tako še podaljšala uspešen niz na večnih derbijih. Maribora ni izgubila že šest zaporednih medsebojnih obračunov, ob tem pa je še drugič zapored zmagala v Ljudskem vrtu. Vijoličasti so po visokem porazu na Bonifiki doživeli novo razočaranje, Ljubljančani pa so po remiju s Celjem prišli do pomembne zmage in potrdili dvig forme.

V Kidričevem petarda v vratih Radomljanov

Nogometaši Aluminija so v 14. krogu državnega prvenstva pred domačimi navijači s kar 5:0 odpravili Kalcer Radomlje in se razveselili pete zmage v sezoni. Kidričani so povedli v 15. minuti, ko je napako gostov izkoristil Bede Osuji, tik pred odmorom pa je prednost podvojil Hanus Sørensen.

Radomljani so sicer že v uvodnih minutah zatresli mrežo, a njihov zadetek zaradi prekrška ni obveljal. Gostitelji so v nadaljevanju prevladovali in prednost v zaključku še občutno povečali.

V 78. minuti je z glavo zadel Rok Schaubach, šest minut pozneje je bil natančen še rezervist Robert Ramšak, končnih 5:0 pa je v sodnikovem dodatku postavil Adriano Bloudek. Aluminij se je s 17 točkami povzpel na šesto mesto prvenstvene lestvice in prehitel Celje, ki ima dve tekmi manj.

Povsem drugačno je razpoloženje pri Radomljanih, ki so doživeli že sedmi poraz v sezoni in z vsega osmimi točkami ostajajo prikovani na dno razpredelnice.

1. SNL, 14. kolo:

Sobota:

Maribor – Olimpija 0:1

Aluminij – Radomlje 5:0

Nedelja:

Mura – Brinje Grosuplje (15.00)

Celje – Nafta (17.30)

Ponedeljek:

Bravo – Koper (17.30)