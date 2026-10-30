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Nogomet

V Milanu predstavili načrte za nov, spektakularen štadion

V italijanski prestolnici mode sta tamkajšnja nogometna velikana predstavila nov nogometni štadion, ki bo zamenjal kultni San Siro.
Novi Štadion v Milanu. FOTO: AC Milan
Galerija
Novi Štadion v Milanu. FOTO: AC Milan
M. Ru.
30. 10. 2026 | 15:24
4:03
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Milanska nogometna velikana Inter in Milan sta predstavila načrte za novi skupni štadion, ki bo v prihodnjih letih nasledil legendarni San Siro. Objekt z imenom Generali Stadium bo sprejel 71.500 gledalcev, gradnja pa naj bi se začela leta 2028. Kluba načrtujeta, da bosta prve tekme na novem prizorišču odigrala v sezoni 2031/32.

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Projekt sta predstavila na slovesnosti na milanskem gradu Sforzesco. Novi štadion, katerega gradnja je ocenjena na približno 1,2 milijarde evrov, sta zasnovala priznani britanski arhitekt Norman Foster in ameriški strokovnjak za športne objekte David Manica. Celotna naložba, ki vključuje tudi prenovo širšega območja, naj bi po italijanskih poročilih dosegla približno 2,3 milijarde evrov.

Osrednja značilnost novega objekta bosta dve strmi tribuni za goloma, ki bosta namenjeni najzvestejšim navijačem obeh klubov. Naklon tribun bo dosegal 37 stopinj, zasnova pa naj bi omogočala boljšo akustiko in neposrednejši stik gledalcev z dogajanjem na zelenici. Štadion bo imel dve ravni tribun, prepoznavno streho z dvojnim lokom in sončne celice.

»San Siro je več kot stavba, je občutek,« je ob predstavitvi poudaril Manica, ki želi z novo zasnovo ohraniti posebno vzdušje enega najbolj prepoznavnih nogometnih prizorišč na svetu.

Navijači nasprotujejo rušenju

Predstavitev pa ni minila brez nasprotovanja. Skupina Interjevih navijačev je pred začetkom dogodka vstopila na dvorišče gradu Sforzesco in razvila transparent s sporočilom, da luči San Sira ne bodo nikoli ugasnile. Ob tem so vzklikali gesla proti rušenju zgodovinskega objekta.

San Siro, uradno poimenovan po Giuseppeju Meazzi, so odprli leta 1926, zato letos praznuje stoletnico. S približno 75.000 sedeži je največji italijanski štadion, na katerem so se skozi desetletja odvijale številne znamenite nogometne tekme. Kljub več prenovam objekt po oceni klubov ne ustreza več sodobnim infrastrukturnim in komercialnim zahtevam.

Inter in Milan sta že leta 2025 dosegla dogovor z mestnimi oblastmi ter za 197 milijonov evrov pridobila obstoječi štadion in okoliška zemljišča. Novi objekt bo zrasel v neposredni bližini sedanjega, ki ga bodo po koncu gradnje večinoma porušili. Po trenutnih načrtih naj bi ohranili manjši del starega štadiona, namenjen muzejskim in trgovskim prostorom.

Načrtovana je tudi obsežna preureditev 281.000 kvadratnih metrov velikega območja, kjer bodo uredili zelene površine, javne prostore, trgovine in druge dejavnosti. Novi štadion bo poleg nogometa lahko gostil koncerte, ragbi in tekme ameriškega nogometa.

Pomemben del projekta predstavlja tudi dogovor z italijansko zavarovalniško skupino Generali, ki je pridobila pravice do poimenovanja objekta. Po poročanju avstrijske televizije ORF naj bi 20-letno sodelovanje kluboma prineslo približno 650 milijonov evrov.

Milanska velikana upata, da bo novi štadion eno od prizorišč evropskega prvenstva leta 2032, ki ga bosta skupaj gostili Italija in Turčija. Dokončna odločitev o italijanskih prizoriščih še ni sprejeta, izvedba projekta pa ostaja odvisna tudi od potrebnih dovoljenj.

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