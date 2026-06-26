Vikingi s Haalandom na čelu bodo izzvali aktualne podprvake

Na svetovnem prvenstvu v nogometu javnost nestrpno pričakuje obračun med Francijo in Norveško, ki bo ponudil dvoboj dveh največjih napadalnih zvezdnikov sodobnega nogometa. Kylian Mbappe in Erling Haaland bosta skušala svoji reprezentanci popeljati do prvega mesta v skupini I, čeprav sta si obe ekipi že zagotovili napredovanje v izločilne boje.

Mbappe je sezono 2025/26 pri Real Madridu končal z 42 zadetki v vseh tekmovanjih, Haaland pa jih je za Manchester City dosegel 38. Francoz bo imel dodatno motivacijo tudi zaradi zgodovinskega mejnika. Na svetovnih prvenstvih je doslej zabil že 16 golov, le dva manj od rekorda Lionela Messija. Ob tem je do tega izkupička prišel s precej manjšim številom tekem kot Argentinec.

Martin Ødegaard ima pomembno vlogo že pri Arsenalu, tudi v norveški reprezentanci pa je med vidnejšimi posamezniki. FOTO: Caean Couto/Reuters

Tudi Haaland lahko poseže po zgodovinskem dosežku. Če bi proti Franciji dosegel vsaj dva zadetka, bi postal šele tretji nogometaš, ki bi na prvih treh tekmah svoje kariere na svetovnih prvenstvih dosegel po najmanj dva gola. Obe reprezentanci premoreta izjemno kakovost tudi zunaj svojih največjih zvezd. Francija se lahko zanese na aktualnega dobitnika zlate žoge Ousmana Dembeleja, Michaela Oliseja ter mladega Desireja Doueja. Na drugi strani Norvežani veliko pričakujejo od Antonia Nuse, ki s hitrostjo in preigravanji povzroča velike težave obrambam, medtem ko Alexander Sørloth ponuja dodatno napadalno moč.

Posebej zanimiv bo tudi boj na sredini igrišča. Martin Ødegaard bo skušal izkoristiti vsak prostor, ki ga bosta pred norveško obrambo pustila Adrien Rabiot in Aurelien Tchouameni. Čeprav bi lahko rekli, da tekma nima velikega tekmovalnega pomena, saj sta si reprezentanci že zagotovili napredovanje, bo v igri pomembna nagrada. Zmagovalec bo osvojil prvo mesto v skupini I in si s tem zagotovil vsaj na videz ugodnejšo pot skozi izločilne boje.

Ousmane Dembele je dobitnik zlate žoge iz lanske sezone. FOTO: Siphiwe Sibeko/Reuters

Francija je na uvodnih dveh tekmah skupaj zabila sedem golov in v zadnjem obdobju kaže izvrstno formo. Moštvo Didierja Deschampsa je dobilo enajst od zadnjih trinajstih tekem v vseh tekmovanjih ter na štirinajstih od zadnjih petnajstih obračunov doseglo vsaj dva zadetka. Francija je nazadnje vse tri tekme skupinskega dela svetovnega prvenstva dobila leta 1998, ko je nato osvojila tudi naslov svetovnega prvaka.

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Tudi Norvežani prihajajo na tekmo v odličnem razpoloženju. Na zadnjih osemnajstih tekmah so slavili štirinajstkrat, trikrat remizirali in izgubili le enkrat. Vendar statistika svetovnih prvenstev ni na njihovi strani, saj na turnirju še nikoli niso premagali evropskega tekmeca. Reprezentanci se bosta na svetovnem prvenstvu srečali prvič – na dosedanjih osmih medsebojnih tekmah sta obe zmagali po dvakrat, štirje dvoboji pa so se končali brez zmagovalca. Zadnja norveška zmaga sega v leto 2010, medtem ko je Francija leta 2014 slavila kar s 4:0.

Hkrati so norveški navijači s simpatičnim navijanjem s simulacijo vikinškega veslanja navdušili vse svetovne navijače. Dider Deschamps ima medtem pred tekmo na voljo vse igralce, medtem ko bo norveški selektor Ståle Solbakken najverjetneje pogrešal Juliana Ryersona. Njegova odsotnost bi lahko Norvežanom predstavljala dodatno težavo na obračunu, v katerem bo odločala predvsem kakovost napadalnih zvezdnikov.