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Nogomet

Norveški vikingi trpijo na ameriški vročini, a so pripravljeni na skupino smrti

Norveška nogometna reprezentanca je že pripotovala v ZDA. Prvo tekmo SP bodo odigrali proti Iraku. Vikinge onkraj Atlantika muči vročina.
Erling Haaland je prvo ime norveške ekipe. FOTO: Andrew Boyers/Reuters
Galerija
Erling Haaland je prvo ime norveške ekipe. FOTO: Andrew Boyers/Reuters
Matic Rupnik
6. 6. 2026 | 15:56
6. 6. 2026 | 17:04
5:26
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Norveška nogometna reprezentanca pred začetkom svetovnega prvenstva v ZDA ničesar ne prepušča naključju. Čaka jih izjemno težka skupina, iz katere bo težko napredovati, a hkrati imajo vikingi odlične posameznike, ki bi vodili do velikih uspehov. Zaradi visokih temperatur in velike zračne vlage, ki spremljata priprave v Severni Karolini, strokovni štab natančno spremlja hidracijo igralcev. »Zdaj je svetovno prvenstvo v oddajanju vzorcev urina,« je pred prvim resnim treningom reprezentance v ZDA dejal selektor Ståle Solbakken.

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Še pred potjo onkraj Atlantika pa so navdušili z edinstvenim ekipnim fotografiranjem, saj so se prav vsi člani reprezentance oblekli v vikinge – morda je šlo tudi za nekaj skrite simbolike, saj so vikingi prvič v Ameriko pripluli že okrog leta 1000, približno petsto let pred Krištofom Kolumbom. 

V Greensboru, kjer se pripravljajo Norvežani, so temperature že dosegle okoli 30 stopinj Celzija, občutek zaradi vlage pa je še precej višji. Tudi za prvo tekmo Norveške proti Iraku, ki bo 17. junija v Foxboroughu, vremenoslovci napovedujejo med 24 in 31 stopinj Celzija. Norvežani bodo zato natančno spremljali izgubo tekočine pri igralcih. V reprezentanci so uvedli poseben režim oddajanja urina, s katerim želijo imeti popoln pregled nad hidracijo nogometašev.

Takole so na treningih pod ameriškim soncem trenirali Norvežani. FOTO: Norveška nogometna zveza
Takole so na treningih pod ameriškim soncem trenirali Norvežani. FOTO: Norveška nogometna zveza

»Zelo preprosto je: urin oddaš pred treningom in po njem. In tudi, ko vstaneš. Menda je najpomembnejši drugi jutranji vzorec,« je pojasnil Solbakken, ki je ob tem poudaril, da to vendarle ni njegova najpomembnejša naloga. Na vprašanje, ali je imel kdo od igralcev doslej večje težave pa pojasnjuje: »Vsaj do zdaj nisem dobil takšnega obvestila. Zato tudi sam z zanimanjem pričakujem analizo, s seboj imamo zelo izkušene strokovnjake.«

Prve meritve so nogometaši že opravili, saj jih v prihodnjih dneh čakajo zahtevni treningi v vročini. »Vzorce urina bomo oddajali vsak dan ves naslednji teden, tehtali pa nas bodo pred treningom in po njem. Na ta način bomo vedeli, koliko tekočine igralci izgubijo. Dobili smo tudi posebne gele, ki jih moramo zaužiti pred spanjem,« je za NRK povedal branilec David Møller Wolfe.

Norvežani so se na razmere pripravljali že pred odhodom v ZDA. Del priprav so bile tudi večurne seanse v savni, s katerimi so želeli telo privaditi na vročino in vlago. »To je bil eden izmed številnih majhnih ukrepov, ki jih lahko narediš. Najpomembnejše pa je, da treniraš v takšnih razmerah. In da se vsak dan znova navadiš na vročino,« je dejal vezist Sander Berge. Podobne treninge imajo denimo tudi profesionalni kolesarji, ki se v teh dneh pripravljajo na vroče dni na dirki po Franciji. 

Selektor Ståle Solbakken ob odhodu v ZDA. Bo svojo izbrano vrsto vodil do izločilnih bojev? FOTO: David Jensen/AFP
Selektor Ståle Solbakken ob odhodu v ZDA. Bo svojo izbrano vrsto vodil do izločilnih bojev? FOTO: David Jensen/AFP

Vratar Ørjan Nyland, ki zadnja leta brani v vroči Sevilli, zaradi temperatur ne kaže posebne zaskrbljenosti. »Že prej smo igrali v vročih državah, zato vemo, da moramo biti dobro hidrirani. Na voljo imamo športne napitke, elektrolite in gele, če jih potrebujemo. Vadili bomo pitje in ugotovili, koliko moramo piti ter kolikšna je naša izguba tekočine.«

Za Norvežane bo to prvo svetovno prvenstvo po letu 1998. Po zmagi na pripravljalni tekmi s Švedsko s 3:1 na štadionu Ullevaal so v torek odpotovali v ZDA, kjer nadaljujejo priprave na turnir. Norveška bo igrala v skupini s Francijo, Irakom in Senegalom, prvo tekmo pa bo odigrala 17. junija proti Iraku.

Lahko sežejo do četrtfinala?

Čeprav so nekateri nogometni strokovnjaki reprezentanci napovedali celo boj za četrtfinale ali polfinale, je Solbakken pred začetkom prvenstva poskušal nekoliko umiriti pričakovanja, saj mora reprezentanca v pravi skupini smrti sprva premagati dva izjemno favorizirana tekmeca. »Smo v skupini z afriškim prvakom Senegalom in največjimi favoriti prvenstva Francozi. O tem, ali bo Norveška napredovala ali ne, bodo odločale malenkosti,« je dejal selektor.

Pred začetkom svetovnega prvenstva Norveško onkraj Atlantika čakata še pripravljalni tekmi proti Maroku in Škotski. Na obračunu s Švedsko sta manjkala kapetan Martin Ødegaard in zvezdnik Erling Braut Haaland, a bosta po napovedih selektorja kmalu znova na igrišču. »Oba bosta igrala veliko. Ekipa proti Maroku bo bolj podobna zasedbi, ki bo začela tekmo proti Iraku, kot pa ekipa, ki bo igrala proti Škotski,« je še razkril Solbakken. Svetovno prvenstvo se s tekmo med Mehiko in Južno Afriko začenja v četrtek. 

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