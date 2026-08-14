Težave pri Olimpiji: Bolje, da vas Furs v roke dobi, kot da vas odnesemo mi

V taboru nogometnega kluba Olimpija se napetosti pred sobotnim prvim letošnjim večnim derbijem z Mariborom stopnjujejo. Dan pred tekmo se je v neposredni bližini štadiona pojavil napis, namenjen predsedniku ljubljanskega kluba Adamu Deliusu.

Jutri bomo sicer videli derbi klubov, ki sta v popolnoma drugačnem položaju. Vzdušje v štajerski prestolnici je dobro –turški lastnik kluba Adžun Ilidžali je uslišal javnost ter v klub vnovič pripeljal športnega direktorja Zlatka Zahovića, ki je bil na tej funkciji v preteklosti izredno uspešen. Na trenersko funkcijo je pripeljal svojega »partnerja« iz zlatih časov mariborskega nogometa v 21. tisočletju, Darka Milaniča, v začetku sezone pa Maribor zanesljivo izgleda kot glavni kandidat za osvojitev naslova prvaka.

Poleg Celjanov, ki pa bodo imeli v prihodnje zaradi igranja v Evropi precej bolj natrpan urnik, so edini neporažen klub, to pa si želijo ohraniti tudi po sobotnem večnem derbiju v Stožicah. Olimpija je na štirih tekmah v prvi slovenski ligi zbrala tri poraze in eno zmago, več kot zmag pa je imela v tem obdobju trenerjev – Miša Brečka je po komaj dveh tekmah zamenjal Jugoslav Trenčovski.

A jasno je, da težava Olimpije ni v trenerjih, ki so bili vse po odhodu Víctorja Sáncheza vselej pod velikim pritiskom. Najzvestejši pristaši nogometnega kluba iz prestolnice že dlje časa opozarjajo na nekompetentnost vodilnih mož v klubu. Ker je njihov klub na lestvici 1. SNL trenutno v drugi polovici, nič pa ne kaže, da bi se lahko kmalu prebil višje, si gre jutri obetati buren večni derbi.

Navijaška skupina Green Dragons bo predsedniku kluba Adamu Deliusu poskušala sporočiti, naj proda klub in se umakne, tekma, ki se bo v Stožicah začela ob 20.15, pa bo vmes zagotovo prekinjena. Mariborski trener Darko Milanič je pred tekmo priznal, da je tudi sam slišal namigovanja o morebitni prekinitvi, a ne dvomi, da bo dvoboj izpeljan do konca.

Bolje, da vas Furs v roke dobi, kot da vas odnesemo mi

Že dan pred tekmo pa se je na pročelju garaže stoženskega štadiona pojavil napis, ki je več kot očitno nagovarjal Adama Deliusa. »Delius, zakaj bežiš v München? Bolje, da vas Furs v roke dobi, kot da vas odnesemo mi,« so napisali zvesti navijači zelenih.

Predsednik Olimpije je sicer pred časom poudaril, da spoštuje organizirano navijaško skupino in njen pomen za klub, a vodstvo po njegovih besedah ne more več sprejemati ravnanj, zaradi katerih Olimpija prejema denarne kazni. Kazen je sicer lanskega maja doletela tudi Maribor, ko so podobno nezadovoljne Viole prekinile večni derbi na Ljudskem vrtu, Štajerci pa sedaj domače tekme igrajo brez navijačev.

Podoben izbruh lahko tako pričakujemo tudi jutri, tokrat s severne tribune, na kateri tekme spremljajo Green Dragons. Vodstvo NK Olimpija je tako pred tekmo že sporočilo, da mlajšim od 15 let ne bo dovoljen dostop do sektorjev, namenjenim navijaškima skupinama obeh klubov.