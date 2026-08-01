  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Berite brezplačno

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Spektakularen prekmurski derbi pripadel Lendavčanom, čakamo še štajerskega

Nadaljujejo se tekme v prvi slovenski nogometni ligi. Tretje kolo sta odprla Nafta in Mura, zvečer pa je na sporedu še štajerski derbi med Mariborom in Celjem.
Nogometaši Mure niso bili kos regionalnim rivalom. FOTO: Aleksander Golob
Galerija
Nogometaši Mure niso bili kos regionalnim rivalom. FOTO: Aleksander Golob
M. Ru.
1. 8. 2026 | 20:09
3:41
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Nogometaši Nafte 1903 so v 3. krogu Prve lige Telemach premagali Muro s 5:2. Oba prekmurska predstavnika v prvi ligi sta obetavno začela sezono. Mura je na dveh tekmah zbrala štiri točke, Nafta eno manj. Tokrat pa so bili Lendavčani izjemno učinkoviti in že po eni uri dokončno odločili tekmo v svoj prid. Izbranci Gonzala Escudera so znali kaznovati napake Murine obrambe in vratarja ter vsaj začasno skočili na sam vrh lestvice.

image_alt
Brez dvoboja slovenskih zvezdnikov: Šeško še ni nared, Oblak blestel

Nino Kouter je v tretji minuti kot prvi streljal na prekmurskem obračunu, z velike razdalje je žogo poslal malce čez Naftina vrata. Le minuto pozneje so Lendavčani dosegli gol, potem ko se je zapletel Ivan Borna Jelić Balta, žogo mu je odvzel Anis Jašaragić in jo poslal v mrežo, a po mnenju sodnika Aleksandra Matkovića pred tem naredil prekršek nad Murinim branilcem.

Na drugi strani je moral nato Lucas Erjavšek posredovati po strelu z glavo Marka Aščića, v 20. minuti je z roba kazenskega prostora zgrešil Niko Kasalo, v 21. pa so gostitelji povedli, ko so izigrali Murino obrambo, na koncu je Josip Ivan Zorica z glavo matiral Žigo Fermiška.

Mura je še naprej imela rahlo terensko pobudo, še nekajkrat prišla do zaključnih strelov, toda Nafta je v 31. minuti znova zadela. Po nizki podaji z leve strani je v osrčju kazenskega prostora žogo zgrešil Jašaragić, na drugi vratnici pa jo je v mrežo potisnil Amadej Maroša.

Izbranci Mitje Mörca so se v 35. minuti po kotu z leve strani kratek čas veselili zadetka Kristjana Trdina z glavo, vendar ga je sodnik po pregledu posnetka razveljavil zaradi prepovedanega položaja. Toda v 39. so črno-beli vendarle zasluženo zmanjšali zaostanek. Po podaji Žana Petroviča z leve strani je žogo z volejem v mrežo pospravil prav Trdin.

Mura je v naletu končala prvi polčas, v drugem pa hitro prejela nov zadetek. Tega je v 51. minuti dosegel Luka Pihler s strelom z roba kazenskega prostora, potem ko se pri posredovanju ni posebej izkazal Fermišek. Pet minut pozneje so Lendavčani izpeljali še bliskovit protinapad, ki ga je spretno izkoristil Zorica za 4:1.

Le nekaj trenutkov zatem je Nafta še enkrat zatresla Murino mrežo, takrat je Jašaragić odvzel žogo na sredini igrišča, stekel v kazenski prostor in tudi on matiral Fermiška za 5:1. Tekma je bila tako odločena, nekaj razburljivih trenutkov pa so gledalci še videli. V 70. minuti je Alen Korošec poslal žogo pod prečko z dobrih desetih metrov za 5:2, v 86. je Fermišek preprečil šesti zadetek domačih z dobro obrambo, v 87. pa Erjavšek tretjega gostov po strelu Kenana Kurtovića z glavo.

1. SNL, 3. kolo: 

Sobota:
Mura – Nafta (Trdin 39., Korošec 70.; Zorica 21., 56., Maroša 31., Pihler 51., Jašaragić 59.)
Celje – Maribor (20.15)

Nedelja: 
Radomlje –  Bravo (18.00)
Olimpija Ljubljana – Aluminij (20.15)
Brinje Grosuplje – Koper (20.15)

 

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Prijateljska tekma

Brez dvoboja slovenskih zvezdnikov: Šeško še ni nared, Oblak blestel

Na pripravljalni tekmi pred začetkom sezone sta se pomerila Atlético Madrid in Manchester United. Benjamina Šeška ni bilo v kadru, Jan Oblak je odgiral polčas.
1. 8. 2026 | 17:24
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Prestop

Vinícius se je že dogovoril z Arsenalom, Mourinho ga še vedno želi zadržati

Brazilski nogometni zvezdnik bi lahko v prestopu poletja Španijo zamenjal za Anglijo. Zanj se zanima londonski velikan, sicer aktualni prvak premier lige.
1. 8. 2026 | 15:36
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Mundial brez Evropejcev

Superračunalnik: v južnoameriškem finalu mundiala leta 2030 bi zmagala ...

Svetovni prvaki na svetovnem prvenstvu v nogometu brez evropskih reprezentanc bi bili Argentinci.
1. 8. 2026 | 13:45
Preberite več
Premium
Nedelo
Barbara Plavec Brodnjak

Blaž Brodnjak je bil kot fant iz reklame za kokakolo

Modna oblikovalka o disleksiji, zaradi katere je na svet začela gledati drugače, in o skoraj štirih desetletjih partnerske zveze z Blažem Brodnjakom.
Pija Kapitanovič 31. 7. 2026 | 10:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Opozorilo iz ZDA: Dončićeva pogodba bo nižja, kot je pričakoval

Plačna kapica v ligi NBA ne raste tako hitro, kot predvideva kolektivna pogodba. Razliko bo leta 2028 čutil tudi Luka Dončić.
Nejc Grilc 1. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Liga narodov

V Parizu so razblinili sanje, Slovenci bodo račun poravnali s kolajno

V polfinalu odbojkarske lige narodov težko pričakovani dvoboj Slovenije in Poljske. Na OI 2024 so prav izkušeni Poljaki končali slovenske sanje o kolajni.
Nejc Grilc 1. 8. 2026 | 05:05
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Nesreča na treningu

Primoža Rogliča zbil avtomobil

Slovenski kolesarski zvezdnik je razkril, da bo zaradi lažjih poškodb izpustil enodnevno dirko v San Sebastianu in dirko po Burgosu.
31. 7. 2026 | 18:20
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Novo poglavje luksuznega turizma na Kvarnerju

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
31. 7. 2026 | 14:42
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več ljudi seli bližje gozdu?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Hitra kosila in večerje s sredozemskim pridihom

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Intervju Tomaž Kolarič, Kolektor Igin

Prihodke so v dveh letih povečali s 24 na 109 milijonov evrov

Tomaž Kolarič, direktor Kolektorja Igin, pravi, da je prestavitev stikališča pri jedrski elektrarni v opisu njihovih del in so jo sposobni izvesti.
Nejc Gole 1. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Investicije

Investicije cementarne Alpacem v produktivnost in zelene naložbe

Vse večja svetovna populacija, potrebe po infrastrukturi ter energetska transformacija in obnovljivi viri energije povečujejo povpraševanje po cementu.
Marjana Kristan Fazarinc 1. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Intervju Peter Filip Jakopič, Zavarovalnica Triglav

Tveganja so ogledalo časa, v katerem živimo

Ključno je, da podjetja in družba kot celota ostanejo prilagodljivi in pripravljeni na nove izzive in tveganja, ki jih prinaša hitro spreminjajoči se svet.
Marjana Kristan Fazarinc 30. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje na delovnem mestu

Pri zdravju se vlaganje v preventivo trikratno povrne

Promocija zdravja na delovnem mestu za posameznika pomeni boljše počutje in večje zadovoljstvo pri delu, za delodajalce pa zdrave kadre in manj odsotnosti.
Marjana Kristan Fazarinc 29. 7. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

nogomet1. SNLPrva liga TelemachNK MariborKoperCeljeOlimpija

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Video
Šport  |  Drugo
Nesreča

Huda nesreča legendarnega dirkača na reliju po Finski (VIDEO)

Eden izmed najboljših voznikov vseh časov se je na reliju po Finski poškodoval ob hudem prevračanju. S sovoznikom naj bi bila v dobrem stanju in brez poškodb.
1. 8. 2026 | 20:57
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Spektakularen prekmurski derbi pripadel Lendavčanom, čakamo še štajerskega

Nadaljujejo se tekme v prvi slovenski nogometni ligi. Tretje kolo sta odprla Nafta in Mura, zvečer pa je na sporedu še štajerski derbi med Mariborom in Celjem.
1. 8. 2026 | 20:09
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Urška Žigart srečno odprla dirko po Franciji

Najboljša slovenska kolesarka je varno in srečno začela s Tourom. Prva bo rumeno majico pričakovano oblekla Nizozemka Lorena Wiebes.
1. 8. 2026 | 18:41
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

V Luno bo trčil del Spacexove rakete

Pričakuje se, da se bo trčenje zgodilo v bližini kraterjev Einstein in Bell blizu zahodnega luninega roba.
1. 8. 2026 | 18:22
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Prijateljska tekma

Brez dvoboja slovenskih zvezdnikov: Šeško še ni nared, Oblak blestel

Na pripravljalni tekmi pred začetkom sezone sta se pomerila Atlético Madrid in Manchester United. Benjamina Šeška ni bilo v kadru, Jan Oblak je odgiral polčas.
1. 8. 2026 | 17:24
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Urška Žigart srečno odprla dirko po Franciji

Najboljša slovenska kolesarka je varno in srečno začela s Tourom. Prva bo rumeno majico pričakovano oblekla Nizozemka Lorena Wiebes.
1. 8. 2026 | 18:41
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

V Luno bo trčil del Spacexove rakete

Pričakuje se, da se bo trčenje zgodilo v bližini kraterjev Einstein in Bell blizu zahodnega luninega roba.
1. 8. 2026 | 18:22
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Prijateljska tekma

Brez dvoboja slovenskih zvezdnikov: Šeško še ni nared, Oblak blestel

Na pripravljalni tekmi pred začetkom sezone sta se pomerila Atlético Madrid in Manchester United. Benjamina Šeška ni bilo v kadru, Jan Oblak je odgiral polčas.
1. 8. 2026 | 17:24
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
Promo Delo 29. 7. 2026 | 08:50
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
Vredno branja

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Delo 29. 7. 2026 | 09:49
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Executive MBA: Nova generacija programa za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
Preberite več
Promo
Šport  |  Kolesarstvo
Vredno branja

Ne zamudite kolesarskega praznika s Tadejem Pogačarjem

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
Vredno branja

Ljubljanske mlekarne: kjer se delo prepleta z družino in prijateljstvom

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Delo 27. 7. 2026 | 14:18
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo