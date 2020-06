Nogomet ostaja najbolj množična športna panoga pri nas

Brdo pri Kranju

- Nogometna zveza Slovenije (NZS) je na redni letni seji skupščine potrdila poročilo o delu za leto 2019 in načrte za 2020. Za letošnje leto NZS predvideva 13.975.158 evrov prihodkov, kar je slab milijon manj kot leta 2019, ko je imela sicer 14.948.782 evrov prihodkov in 14.881.277 evrov odhodkov. Pri prihodkih je Evropska nogometna zveza Uefa prispevala približno 2,7 milijona evrov, televizijske in medijske pravice so prinesle približno 3,6 milijona evrov, sponzorske in oglaševalske pravice 2,8 milijona, Mednarodna nogometna zveza Fifa 1,36 milijona, dividende in trgovina približno 1,5 milijona, iz drugih virov je bilo prav tako za približno 1,5 milijona evrov prihodkov, od javnih virov 711.979 evrov, od vstopnin pa 777.495.Kot so pojasnili pri NZS, v letu 2019 pri tem veseli povečanje prihodkov iz naslova medijskih in sponzorskih pravic, predvsem pa občutno povečanje prodanih vstopnic, v primerjavi z letom 2018 kar za 322 odstotkov. Največ odhodkov so predstavljale reprezentance, in sicer 5,78 milijona evrov, od tega članska približno 3,5 milijona. Odhodki za klubska tekmovanja so znašali približno 3,2 milijona, od tega za prvo ligo približno 1,8 milijona evrov. Za leto 2020 pa NZS od prihodkov največ načrtuje od TV in medijskih pravic, in sicer približno 3,75 milijona evrov. Od Uefe je načrtovanih 3,32 milijona, sponzorjev 2,72 milijona, Fife 1,34 milijona, dividend in trgovine 1,06 milijona, iz drugih virov 964.2345 evrov, javnih virov 710.000, vstopnin pa 112.500 evrov.Kot pojasnjujejo pri zvezi, so posledice covida-19 v letu 2020 dodobra osiromašile gospodarstvo, turizem in športne organizacije, nogomet pa pri tem ni izjema, kar se pozna tudi na proračunu NZS za leto 2020, ki bo za 6,5 odstotka manjši v primerjavi z realizacijo 2019. Kljub temu bo v letu 2020 namenila še več sredstev klubskemu nogometu, mladinskemu nogometu in področju Nogometa za vse, ob tem pa bo dodatno povečala tudi sofinanciranje nogometnih deležnikov in vložke v nogometno infrastrukturo. Omenjene investicije in različne oblike pomoči predstavljajo skoraj 20 odstotkov celotnega proračuna NZS za leto 2020. Pri odhodkih za 2020 bo sicer največ šlo za reprezentance, in sicer 4,97 milijona, za klubska tekmovanja pa 3,38 milijona. Skupni odhodki so načrtovani v višini 13.952.362 evrov.»Dobrih rezultatov in pomembne rasti našega nogometa ne bo brez tvornega sodelovanja in prepoznavanja pomembne vloge različnih ravni. V tem času se tako najmočneje kaže potreba po odgovornem ravnanju, solidarnosti ter povezanosti znotraj celotne nogometne družine. Trdno sem prepričan, da nam bo skupaj uspelo,« je v nagovoru povedal predsednik NZSNZS, ki letos praznuje stoletnico, je v poročilu za leto 2019 izpostavila tudi to, da nogomet državi med drugim z registracijami prinese 70,6 milijona evrov. V slovenskem nogometu je namreč več kot 50.000 nogometašev, več kot dva tisoč sodnikov in trenerjev in še vrsta drugih, ki pripomorejo k napredku nogometa, pravijo pri NZS. Kot pravijo v poročilu, je nogomet najbolj množičen šport v Sloveniji. Delež nogometašev v skupnem švilu registriranih športnikov v Sloveniji znaša 29,3 odstotka.NZS poudarja, da se je obisk tekem Prve lige Telekom Slovenije povečal za 66 odstotkov od prevzema vodenja lige. Skupen obisk v prvi ligi v sezoni 2018/19 je znašal 263.300 gledalcev (1462 na tekmo), prenose pa si je ogledalo 5,5 milijona. Gledanost je bila sicer za dva odstotka nižja kot v rekordni sezoni 2017/18.Domače kvalifikacijske tekme članske reprezentance so obiskali 62.104 gledalci (največ jih je bilo na tekmi s Poljsko (15.231), televizijske prenose teh obračunov pa si je ogledalo 998.999 ljudi.