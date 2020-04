Nogomet prekinjajo tudi v Tadžikistanu

Ljubljana – V Tadžikistanu so kljub pandemiji novega koronavirusa pred tremi tedni začeli državno prvenstvo. A se je medtem tudi tam bolezen covid-19 tako razširila, da bodo tekmovanje po današnjem četrtem kolu prekinili.



»Strinjamo se z ukrepi vlade, ki je prepovedala športne prireditve. Zdravje mora biti na prvem mestu,« so sporočili iz tadžikistanske nogometne zveze, ki je prvenstvo – potekalo je brez gledalcev – začela 5. aprila. Tekmovanje bodo prekinili do najmanj 10. maja.



Po nepopolnem četrtem krogu je z desetimi točkami na vrhu lestvice Istiqlol Dushanbe, sledijo Fayzkand (8), Khatlon (7), Kuktosh (5) itn. Na svetu so sicer ta čas aktivne le še štiri lige, nogomet igrajo še v Belorusiji, Turkmenistanu, Nikaragvi in Burundiju.